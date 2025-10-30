Головна Спорт Новини
Сивопляс стала переможницею юнацького сквош-турніру у Бухаресті

Сивопляс стала переможницею юнацького сквош-турніру у Бухаресті
Вікторія Сивопляс (у центрі) стала переможницею турніру в категорії BU15

У 8 вікових категоріях змагалися понад 60 юних гравців, серед яких і 6 представників України

Українка Вікторія Сивопляс стала переможницею юнацького сквош-турніру Romanian Junior Open 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

На Infinity Sport Arena в Бухаресті упродовж 3 днів проходив відкритий чемпіонат Румунії зі сквошу.

У 8 вікових категоріях змагалися понад 60 юних гравців, серед яких і 6 представників України.

Найкраще турнірну дистанцію вдалося пройти Вікторії Сивопляс, яка стала переможницею турніру в категорії BU15!

Іншим нашим учасникам, здебільшого, лише трохи не вистачило до п’єдесталу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Сивопляс стала переможницею юнацького сквош-турніру у Бухаресті
