Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
фото: Zafer

Hürriyet: У зразках волосся Сарана виявлено сліди кокаїну

Результати тесту на наркотики у президента турецького футбольного клубу «Фенербахче» Садеттіна Сарана виявилися позитивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hürriyet.

У зразку волосся Сарана виявлено сліди кокаїну.

Результати тесту направлені до стамбульської прокуратури, яка проводить розслідування у рамках справи про торгівлю та розповсюдження наркотиків серед представників шоу-бізнесу та ЗМІ Туреччини.

«Фенербахче» є 19-разовим чемпіоном Туреччини та 7-разовим володарем Кубку країни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

