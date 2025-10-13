Головна Спорт Новини
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото

Тушлайте-Рагажинскене продемонструвала своє ставлення до росіянки

Велогонщиця з Литви Дайва Тушлайте-Рагажинскене відмовилася стояти поруч із росіянкою Дар'єю Правиловою на п'єдесталі пошани для спільної фотографії. Про це інформує «Главком».

Правилова здобула перемогу на чемпіонаті світу з гревел-велоспорту у Нідерландах у віковій групі від 35 до 39 років.

Під час церемонії нагородження бельгійка Ельке Тимперман, що посіла третє місце, піднялася на першу сходинку призового подіуму до росіянки для спільної фотографії, а литовка, яка стала срібною призеркою, залишилася на своєму місці.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

