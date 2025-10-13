Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо
Українці показали чудові результати на чемпіонаті світу з самбо

У загальнокомандному заліку чемпіонату світу українські юніорки стали другими

Українська збірна успішно виступила на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Про це інформує «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Наші спортсмени вибороли 16 нагород у двох вікових групах.

Юнаки та дівчата, спортивне самбо:

  • Бронзові медалі вибороли: Лілія Язикова (до 59 кг), Каріна Раус (до 65 кг), Нікіта Киреєв (до 53 кг), Роман Гарбуз (до 71 кг), Дмитро Гончарук (до 79 кг), Владислав Ястремський (до 98 кг).

Юніори та юніорки, спортивне самбо:

  • Віцечемпіонки ЧС: Анастасія Шльомка (до 54 кг), Діана Тулунжи (до 65 кг).
  • Бронзові призерки і призери: Віолетта Кумечко (до 59 кг), Анастасія Єрьоміна (до 72 кг), Андрій Камінський (до 64 кг), Вадим Войтов (до 71 кг), Володимир Свідрак (до 79 кг).

Юніори, бойове самбо:

  • Євген Макаров у вазі до 98 кг став віцечемпіоном світу, Павло Напалков (до 71 кг), Ярослав Куцоп’ят (до 79 кг) здобули бронзові нагороди.

У загальнокомандному заліку юніорки стали другими.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: самбо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Flame Awards 2025 відбулася 7 жовтня у Празі
Олімпійська академія України виграла конкурс Flame Awards 2025
10 жовтня, 10:03
Алла Белінська стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 72 кг
НОК України визначив найкращого спортсмена та тренера вересня
2 жовтня, 20:24
Філіппо: Перегони за майбутнє розпочинаються зараз
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
1 жовтня, 16:08
Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
29 вересня, 15:49
Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
25 вересня, 10:11
Українка у фіналі вагової категорії до 72 кг перемогла представницю Туреччини
Белінська здобула золото чемпіонату світу з боротьби
18 вересня, 22:10
Лідер російської боротьби Садулаєв пропустив чемпіонат світу через проблеми з візою
Російські борці показали найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки
17 вересня, 10:58
У зануренні з постійною вагою без ластів українська фридайверка є також рекордсменкою світу
Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу
15 вересня, 18:44
Сергію Колунову не подобається іноземна музика
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
15 вересня, 12:36

Новини

Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо
Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо
Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA
Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA
Українки перемогли вихованок коханки Путіна та здобули золото клубного чемпіонату світу
Українки перемогли вихованок коханки Путіна та здобули золото клубного чемпіонату світу
Воротар збірної Азербайджану поспілкувався з пропагандистами з РФ перед грою з Україною
Воротар збірної Азербайджану поспілкувався з пропагандистами з РФ перед грою з Україною
Дрони, кінологи та сапери. Під час гри Італія – Ізраїль очікуються особливі заходи безпеки
Дрони, кінологи та сапери. Під час гри Італія – Ізраїль очікуються особливі заходи безпеки
Російський гімнаст, який збирався йти на війну, відмовився змагатися у нейтральному статусі
Російський гімнаст, який збирався йти на війну, відмовився змагатися у нейтральному статусі

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua