Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо

Українці показали чудові результати на чемпіонаті світу з самбо

У загальнокомандному заліку чемпіонату світу українські юніорки стали другими

Українська збірна успішно виступила на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Про це інформує «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Наші спортсмени вибороли 16 нагород у двох вікових групах.

Юнаки та дівчата, спортивне самбо:

Бронзові медалі вибороли: Лілія Язикова (до 59 кг), Каріна Раус (до 65 кг), Нікіта Киреєв (до 53 кг), Роман Гарбуз (до 71 кг), Дмитро Гончарук (до 79 кг), Владислав Ястремський (до 98 кг).

Юніори та юніорки, спортивне самбо:

Віцечемпіонки ЧС: Анастасія Шльомка (до 54 кг), Діана Тулунжи (до 65 кг).

Бронзові призерки і призери: Віолетта Кумечко (до 59 кг), Анастасія Єрьоміна (до 72 кг), Андрій Камінський (до 64 кг), Вадим Войтов (до 71 кг), Володимир Свідрак (до 79 кг).

Юніори, бойове самбо:

Євген Макаров у вазі до 98 кг став віцечемпіоном світу, Павло Напалков (до 71 кг), Ярослав Куцоп’ят (до 79 кг) здобули бронзові нагороди.

У загальнокомандному заліку юніорки стали другими.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.