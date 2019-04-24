Непереможний український нокаутер зустрінеться з мексиканським рубакою



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Фредді Ернандес вочевидь буде найскладнішим у поточній кар'єрі суперником Сергія Богачука Афіша з соцмереж

Сергій Богачук, який усі бої виграв нокаутом, отримав 14-го суперника в кар'єрі

Боєць напівсередньої ваги Сергій Богачук з Вінниці, який сьогодні, 24 квітня, святкує 24-річчя, отримав 14-го суперника у професійній кар'єрі.

19 травня в Голлівуді (США) на рингу The Avalon українець зустрінеться із 40-річним екс-претендентом на пояс чемпіона світу Фредді Ернандесом з Мексики (34-10, 22 КО).

Свого часу Ернандес вважався одним із найперспективніших бійців середньої ваги. Він виграв 17 стартових поєдинків, а зупинився, поступившись за очками в лютому 2005-го американцеві Ґолдену Джонсону.

Втім, видавши згодом нову серію з 12-ти переможних боїв, Фредді в листопаді 2010-го нарешті отримав нагоду поборотися за титул чемпіона світу. Однак шанс обернувся провалом: чинний чемпіон Андре Берто зі США нокаутував мексиканця вже в першому раунді.

Після тієї поразки кар'єра Ернандеса покотилася шкереберть. Достатньо сказати, що в період 2012-2014 років він програв шість боїв поспіль.

Власне, до Богачука Фредді теж підходить з двома поразками в попередніх боях. В останньому з них у жовтні 2018-го мексиканець програв за очками непереможному наразі ірландцю Джейсону Квіґлі.

Зауважимо, що Богачук усі 13 попередніх поєдинків виграв нокаутом.