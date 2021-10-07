  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Netflix презентував документальний серіал про темний бік спорту (трейлер)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новий серіал розповість про найгучніші скандали в спорті - Netflix презентував документальний серіал про темний бік спорту (трейлер)
    Новий серіал розповість про найгучніші скандали в спорті
    Фото з відкритих джерел

    Багатосерійний фільм розповідає про скандали, договірні матчі, корупцію та вживання допінгу

    На платформі Netflix відбулася прем'єра документального серіалу Bad Sport. У фільмі розповідається про тіньовий бік спорту: скандали, історії з договірними матчами, корупцію, використання спортсменами допінгу.

    У серіалі шість епізодів. Зокрема, розповідається про організацію договірних матчів в американській баскетбольній студентській лізі NCAA у 1994 році; досліджується «Моджігейт» – всесвітньо відомий корупційний скандал в італійському футболі за участю «Ювентуса» та його спортивного директора Лучано Моджі; показана історія Хенсена Кроне, капітана південноафриканської збірної з крикету у 1990-х. Свого часу він зізнався, що укладав парі з букмекерами проти своєї ж команди; піднімається завіса скандалу у фігурному катанні у 2002 році за участю росіян Олени Бережної та Антона Сіхарулідзе, які дивним чином взяли «золото» на Олімпіаді. З чуток, у цій справі була замішана російська мафія.

    У серіалі Netflix інтерв'ю дають безпосередні учасники цих скандалів – спортсмени, тренери, поліцейські, журналісти.

    Читайте також:

    Теги: спорт допінг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Netflix презентував документальний серіал про темний бік спорту (трейлер)