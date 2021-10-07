Netflix презентував документальний серіал про темний бік спорту (трейлер)

Багатосерійний фільм розповідає про скандали, договірні матчі, корупцію та вживання допінгу

На платформі Netflix відбулася прем'єра документального серіалу Bad Sport. У фільмі розповідається про тіньовий бік спорту: скандали, історії з договірними матчами, корупцію, використання спортсменами допінгу.

У серіалі шість епізодів. Зокрема, розповідається про організацію договірних матчів в американській баскетбольній студентській лізі NCAA у 1994 році; досліджується «Моджігейт» – всесвітньо відомий корупційний скандал в італійському футболі за участю «Ювентуса» та його спортивного директора Лучано Моджі; показана історія Хенсена Кроне, капітана південноафриканської збірної з крикету у 1990-х. Свого часу він зізнався, що укладав парі з букмекерами проти своєї ж команди; піднімається завіса скандалу у фігурному катанні у 2002 році за участю росіян Олени Бережної та Антона Сіхарулідзе, які дивним чином взяли «золото» на Олімпіаді. З чуток, у цій справі була замішана російська мафія.

У серіалі Netflix інтерв'ю дають безпосередні учасники цих скандалів – спортсмени, тренери, поліцейські, журналісти.