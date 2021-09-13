«Мої слова перекрутили»: Верняєв про нібито погрози змінити громадянство

Олімпійський чемпіон спростував, що нібито погрожував змінити громадянство, якщо йому не забезпечать належних умов для тренування

Олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв, який пропустив Олімпіаду в Токіо через дискваліфікацію за вживання допінгу, на своїй сторінці в Іnstagram спростував, що нібито погрожував змінити громадянство.

«З моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку. По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і на Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням… Я надіюсь, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись у тренувальний зал… і підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі-2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертались із Олімпійських Ігор без медалей», – прокоментував Верняєв.

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Олег Верняєв – олімпійський чемпіон Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 у багатоборстві.

Його дискваліфікація триває до листопада 2024 року. Гімнаст планує повернутися в спорт і взяти участь у Іграх у Парижі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олімпійський чемпіон Верняєв пригрозив змінити громадянство.

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