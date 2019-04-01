Нічого святого: два італійських клуби хочуть знести одну з найлегендарніших футбольних арен світу
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Старого доброго «Сан-Сіро» скоро не буде
Klook
Таке поняття як історична цінність для сучасного футболу – порожнє місце
Президент «Мілана» Паоло Скароні підтвердив бажання клубу знести легендарний стадіон «Сан-Сіро» і разом з «Інтером» звести нову сучасну арену.
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«Цей варіант активно розглядається. Я люблю наш «Сан-Сіро», але зазначу, що доходи клубу останнім часом не збільшуються і знаходяться на рівні 2003 року».
«Ми з «Інтером» союзники в цьому проекті. Не бачу проблем у тому, щоб і новий можливий стадіон ділити з «Інтером», - зазначив Скароні.
Слідом за «Ювентусом», який відзначив збільшення доходів після будівництва нової арени, цим питанням зайнялися міланські клуби, а також «Рома».
Джерело: Sport.ua