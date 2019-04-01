Нічого святого: два італійських клуби хочуть знести одну з найлегендарніших футбольних арен світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Старого доброго «Сан-Сіро» скоро не буде Klook

Таке поняття як історична цінність для сучасного футболу – порожнє місце

Президент «Мілана» Паоло Скароні підтвердив бажання клубу знести легендарний стадіон «Сан-Сіро» і разом з «Інтером» звести нову сучасну арену.

«Цей варіант активно розглядається. Я люблю наш «Сан-Сіро», але зазначу, що доходи клубу останнім часом не збільшуються і знаходяться на рівні 2003 року».

«Ми з «Інтером» союзники в цьому проекті. Не бачу проблем у тому, щоб і новий можливий стадіон ділити з «Інтером», - зазначив Скароні.

Слідом за «Ювентусом», який відзначив збільшення доходів після будівництва нової арени, цим питанням зайнялися міланські клуби, а також «Рома».

Джерело: Sport.ua