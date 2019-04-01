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    Нічого святого: два італійських клуби хочуть знести одну з найлегендарніших футбольних арен світу

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    Старого доброго&nbsp;&laquo;Сан-Сіро&raquo; скоро не буде - Нічого святого: два італійських клуби хочуть знести одну з найлегендарніших футбольних арен світу
    Старого доброго «Сан-Сіро» скоро не буде
    Klook

    Таке поняття як історична цінність для сучасного футболу – порожнє місце

    Президент «Мілана» Паоло Скароні підтвердив бажання клубу знести легендарний стадіон «Сан-Сіро» і разом з «Інтером» звести нову сучасну арену.

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    «Цей варіант активно розглядається. Я люблю наш «Сан-Сіро», але зазначу, що доходи клубу останнім часом не збільшуються і знаходяться на рівні 2003 року».

    «Ми з «Інтером» союзники в цьому проекті. Не бачу проблем у тому, щоб і новий можливий стадіон ділити з «Інтером», - зазначив Скароні.

    Слідом за «Ювентусом», який відзначив збільшення доходів після будівництва нової арени, цим питанням зайнялися міланські клуби, а також «Рома».

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    Джерело: Sport.ua

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