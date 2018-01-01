Нідерландка Вюст стала п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою

У Південній Кореї Ірен виграла забіг на 1500 метрів

Ірен Вюст з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів на Іграх-2018 у Пхьончхані. Вона подолала цю дистанцію за одну хвилину 54 секунди та 35 сотих. На дві десятих відстала японка Міхо Такагі, яка здобула срібну нагороду. Третє місце дісталося ще одній нідерландці – Марріт Ленстра. Ця