Нідерландка Вюст стала п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою
- Сьогодні, 16:17
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У Південній Кореї Ірен виграла забіг на 1500 метрів
Ірен Вюст з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів на Іграх-2018 у Пхьончхані.
Вона подолала цю дистанцію за одну хвилину 54 секунди та 35 сотих.
На дві десятих відстала японка Міхо Такагі, яка здобула срібну нагороду.
Третє місце дісталося ще одній нідерландці – Марріт Ленстра. Ця спортсменка відстала від переможниці майже на секунду.
Для Вюст це вже п'яте олімпійське золото у кар'єрі.
Нагадаємо, Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не представлена.
Раніше повідомлялося, що нідерландський ковзаняр Свен Крамер став рекордсменом за кількістю олімпійських медалей у ковзанярському спорті серед чоловіків.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Жінки, 1,500м
1. Ірен Вюст (Нідерланди) – 1:54.35
2. Міхо Такагі (Японія) – 1:54.55
3. Марріт Ленстра (Нідерланди) – 1:55.26
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.