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    Нідерландка Вюст стала п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою

    У Південній Кореї Ірен виграла забіг на 1500 метрів
    Ірен Вюст з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів на Іграх-2018 у Пхьончхані. Вона подолала цю дистанцію за одну хвилину 54 секунди та 35 сотих. На дві десятих відстала японка Міхо Такагі, яка здобула срібну нагороду. Третє місце дісталося ще одній нідерландці – Марріт Ленстра. Ця
    • Сьогодні, 16:17
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    Ірен Вюст. Фото Vi Images
    Ірен Вюст. Фото Vi Images

    У Південній Кореї Ірен виграла забіг на 1500 метрів

    Ірен Вюст з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів на Іграх-2018 у Пхьончхані.

    Вона подолала цю дистанцію за одну хвилину 54 секунди та 35 сотих.

    На дві десятих відстала японка Міхо Такагі, яка здобула срібну нагороду.

    Третє місце дісталося ще одній нідерландці – Марріт Ленстра. Ця спортсменка відстала від переможниці майже на секунду.

    Для Вюст це вже п'яте олімпійське золото у кар'єрі.

    Нагадаємо, Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не представлена.

    Раніше повідомлялося, що нідерландський ковзаняр Свен Крамер став рекордсменом за кількістю олімпійських медалей у ковзанярському спорті серед чоловіків.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Жінки, 1,500м

    1. Ірен Вюст (Нідерланди) – 1:54.35
    2. Міхо Такагі (Японія) – 1:54.55
    3. Марріт Ленстра (Нідерланди) – 1:55.26

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) ковзанярський спорт
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