Німеччина зіткнулася з кризою на ринку нерухомості: як це відобразиться на вартості житла

Tagesschau: Найбільша німецька група житлової нерухомості у Німеччині опинилась у збитках у 2023 році, що є свідченням глибокої кризи

Вартість нерухомості знизилися, призводячи до банкрутства багатьох забудовників. Так, німецька компанія Vonovia, найбільший оператор ринку нерухомості в Німеччині, зафіксувала збиток у розмірі понад шість мільярдів євро внаслідок глибокої кризи на ринку нерухомості. Це дуже негативно вплинуло на фінансові показники усієї галузі. Про це пише Tagesschau.

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«Індустрія нерухомості бореться з наслідками високих процентних ставок і різкого зростання вартості будівництва. Нові квартири майже не будуються, а ціни на нерухомість падають», – пишуть журналісти Tagesschau. Крім того, протягом тривалого часу великих угод майже не було – через це багатьом учасникам ринку складно оцінити, скільки насправді коштують пакети нерухомості, що значуться на їхніх рахунках.

Як пише видання, банкрутство забудовників збільшило невизначеність у галузі. Для компаній у сфері нерухомості девальвація активів стала серйозним викликом, це призвело до скорочення дивідендів або їх повного скасування.

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Криза на ринку нерухомості загнала лідера галузі Vonovia у глибокий мінус. Європейська транснаціональна компанія з нерухомості Vonovia з невеликого німецького міста Бохума (земля Північний Рейн-Вестфалія) зазнала серйозних фінансових втрат через кризу на ринку нерухомості.

Керівництво Vonovia висловило думку, що, можливо, ціни на ринку вже досягли дна, і після стабілізації ринку вони планують зосередитися на збільшенні доходів. Vonovia управляє близько 546 тис. квартир. У першому півріччі портфель девальвували на 6,6%, а в другому півріччі – на 4,2%.

Як повідомила група, девальвація їхньої нерухомості призвела до збитків близько 6,7 мільярда євро у звітному році. Генеральний директор компанії Рольф Бух планує скоротити боргове навантаження, позбавляючись деяких активів нерухомості. Минулого року коефіцієнт боргу (LTV) компанії збільшився до 47,3%, перевищуючи цільовий рівень 45%.

Ситуація в галузі залишається непередбачуваною, і такі компанії, як Vonovia, продовжують адаптуватися до змін на ринку нерухомості, прагнучи збільшення доходів і поліпшення фінансових показників.

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Нагадаємо, у третьому кварталі 2023 року ціни на житлову нерухомість у Німеччині продовжили стійке зниження, впавши на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це різке падіння цін відбувається вже четвертий квартал поспіль, а цей показник є найістотнішим з того часу, як статистичне управління почало вести облік у 2000 році.

Як повідомляє Статистичне управління, даний тренд свідчить про серйозну кризу в секторі нерухомості Німеччини, найсерйознішу за останні десятиліття. Костянтин Холодилін з Німецького інституту економічних досліджень (DIW) зазначає, що до 2022 року в країні існував спекулятивний ціновий міхур, один із найбільших за останні 50 років, який тепер лопнув, тим самим знаменуючи кінець періоду стрімкого зростання цін.

Раніше процвітаючий сектор нерухомості в Німеччині та інших європейських країнах, що забезпечувався низькими відсотковими ставками та високим попитом, зіткнувся з різким підвищенням ставок та витрат. Це призвело до фінансових труднощів для забудовників, які виявилися неплатоспроможними в умовах скорочення банківського фінансування та заморожування угод.