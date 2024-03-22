Україна обіграла Боснію та прорвалася у фінал плей-оф за Євро-2024 з футболу
Вирішальний гол забив футболіст Яремчук на останніх хвилинах
Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.
В основній частину відбору на Євро-2024 Україна посіла третє місце у своїй групі. Право зіграти у плей-оф команда Сергія Реброва здобула через Лігу націй як третя топкоманда дивізіону В серед тих, що не пройшли на турнір у Німеччині напряму.
За підсумками жеребкування суперником України стала Боснія. Балканська збірна посіла п'яте місце у відбірковій групі, однак потрапила у плей-оф як друга найкраща команда дивізіону В Ліги націй.
Як минув матч Боснія – Україна
- У першому таймі команди діяли обережно та створили мінімум небезпечних моментів — не завдали жодного удару у ствір воріт. У підсумку – 0:0 після 45 хвилин.
- На 57-й хвилині Боснія зуміла вийти уперед: після прострілу з флангу м'яч рикошетом від захисника Миколи Матвієнка залетів у дальній кут воріт – голкіпер Андрій Лунін не мав шансів врятувати Україну.
- Команда Реброва відігралась за п'ять хвилин до завершення основного часу: Роман Яремчук замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.
- Ще через декілька хвилин Яремчук відзначився асистом: виконав подачу на Артема Довбика, який головою відправив м'яч у ворота. Цей гол став вирішальним – перемога України з рахунком 2:1.
- Голи: Матвієнко, 57 (автогол) – Яремчук, 85, Довбик, 88
У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 «синьо-жовті» зіграють з Ісландією, яка перемогла збірну Ізраїлю з рахунком 1:4. Наступний матч відбудеться 26 березня.
Більше про відбір на чемпіонат Європи
Національна збірна України виступала у відборі Євро-2024 в групі C разом із командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.
У першому матчі відбору Україна поступилася Англії з рахунком 0:2. Згодом, під час другої зустрічі, Україна зіграла внічию проти англійців з рахунком 1:1, відібравши в них очки у кваліфікації.
Україна також перемагала в матчах проти команд Північної Македонії й Мальти. Під час попередньої зустрічі з Італією на відборі українці поступилися їм із рахунком 1:2.
Зрештою, Україна посіла третє місце в турнірній таблиці та має нагоду поборотися за вихід на Євро через матчі плей-оф.
Як повідомлялося раніше, збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Нагадаємо, 15 березня у Ньоні (Швейцарія) пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх суперників дізналися лондонський «Арсенал», за який грає Олександр Зінченко, та мадридський «Реал», кольори якого захищає Андрій Лунін. Букмекери ж оцінили шанси клубів українців на вихід до 1/2 фіналу турніру.
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