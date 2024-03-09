Україна посіла сьоме місце в останній жіночій естафеті сезону Кубка світу з біатлону

На старт естафети вийшли 16 збірних

Жіноча збірна України з біатлону завершила останню естафетну гонку сезону Кубка світу, посівши сьоме місце в командній гонці на етапі в США.

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На відміну від попередніх естафет, на старт вийшли лише 16 збірних, тоді як частина команд виставила не найсильніші склади. Українська команда у естафеті виступала у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Христини Дмитренко та Ірини Петренко.

Як пройшла гонка

Анастасія Меркушина передала естафету Юлії Джимі на десятій позиції. Хоча на вогневих рубежах українка використала лише два додаткових патрони, показала лише 12-й показник за швидкострільністю. По дистанції Меркушина програла 23.9 секунд шведці Анні Магнуссон.

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Юлія Джима так само відпрацювала на вогневих рубежах, однак, змогла відіграти три позиції. Проте на останньому колі біатлоністка програла 23 секунди і на передачі естафети Україна збільшила відставання від проміжної лідерки Норвегії до 1:07 хвилин.

Збільшилося відставання України від лідерки і на етапі Христини Дмитренко. Проте через коло штрафу у Франції українська команда піднялася на шосту позицію.

Ірина Петренко на останньому етапі вела боротьбу з Францією та Словенією за місце у топ-6. Француженці Лу Жанмонно українка поступилася, але випередила словенку. На останньому колі Петренко ще мала втримати сьому позицію у боротьбі з полькою Йоанною Якелою. І змогла це зробити, фінішувавши сьомою.

Переможницями естафети стали норвежки. З перевагою у 17 секунд вони випередили представниць Німеччини. Топ-3 замкнула Швеція.

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Кубок світу. США. Жіноча естафета

Норвегія (0+5) 1:04:15.5

Німеччина (0+7) +17.2

Швеція (0+10) +42.0

Австрія (0+5) +1:36.0

Чехія (2+6) +1:40.5

Франція (2+10) +2:01.8

Україна (0+6) +2:17.8

Зазначимо, у жіночих естафетах впродовж сезону Україна лише покращувала результати. Найвищими результатами стали два п'ятих місця: на етапі у Рупольдингу, а також на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України з біатлону посіла дев'яте місце в останній естафетній гонці сезону Кубка світу.

До слова, 3 березня, в Осло відбувся заключний змагальний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2023/24. Збірну України з біатлону зняли зі змішаної естафети.