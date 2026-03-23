НХЛ розкрила другу господарку матчів у Європі в наступному сезоні

Фанати хокею ще однієї європейської країни зможуть наживо переглянути поєдинки

Національна хокейна ліга анонсувала нові матчі в рамках Global Series. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Два поєдинки восени цьогоріч прийме Фінляндія. До Суомі завітають «Кароліна» та «Сіетл». Вони зустрінуться 12 листопада та 14 листопада на столичній «Гельсінкі Арені».

Кольори обох команд захищають фіни. У лавах «Гаррікейнз» виступають центрфорварди Себастьян Ахо та Єспері Котканіємі. Натомість у складі «Кракен» грають крайні нападники Каапо Какко, Еелі Толванен і Яні Нюман.

Востаннє НХЛ приїжджала до Фінляндії у 2024 році. Тоді до Країни тисячі озер завітали «Флорида» та «Міннесота». Вони зіграли два очні поєдинки в Тампере.

Торік NHL Global Series прийняла Швеція. У листопаді Стокгольм прийняв два поєдинки між «Нешвіллом» і «Піттсбургом». Натомість вперше до Європи команди НХЛ поїхали ще в 1938 році.

До слова, нещодавно НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Нагадаємо, раніше двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпіади-2026. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони стали олімпійськими чемпіонами в складі збірної США.