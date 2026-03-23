Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НХЛ розкрила другу господарку матчів у Європі в наступному сезоні

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Кракен» гостюватимуть в Старому світі
фото: The Seattle Times

Фанати хокею ще однієї європейської країни зможуть наживо переглянути поєдинки

Національна хокейна ліга анонсувала нові матчі в рамках Global Series. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Два поєдинки восени цьогоріч прийме Фінляндія. До Суомі завітають «Кароліна» та «Сіетл».  Вони зустрінуться 12 листопада та 14 листопада на столичній «Гельсінкі Арені».

Кольори обох команд захищають фіни. У лавах «Гаррікейнз» виступають центрфорварди Себастьян Ахо та Єспері Котканіємі. Натомість у складі «Кракен» грають крайні нападники Каапо Какко, Еелі Толванен і Яні Нюман.

Востаннє НХЛ приїжджала до Фінляндії у 2024 році. Тоді до Країни тисячі озер завітали «Флорида» та «Міннесота». Вони зіграли два очні поєдинки в Тампере.

Торік NHL Global Series прийняла Швеція. У листопаді Стокгольм прийняв два поєдинки між «Нешвіллом» і «Піттсбургом». Натомість вперше до Європи команди НХЛ поїхали ще в 1938 році.

До слова, нещодавно НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Нагадаємо, раніше двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпіади-2026. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони стали олімпійськими чемпіонами в складі збірної США.

Теги: хокей НХЛ «Кароліна Гаррікейнз»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua