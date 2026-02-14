Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
Ковзаняр Методей Їлек зумів зробити те, що не вийшло на цій Олімпіаді у його кумирки Мартіни Саблікової
фото: Reuters

«П'ятниця тринадцятого» зіграла злий жарт з багатьма лідерами 

У п'ятницю, 13 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У сьомий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім комплектів нагород у шести різних видах спорту. Спортсмени змагалися за золоті медалі у ковзанярському спорті, лижних перегонах, біатлоні, фігурному катанні, сноубордингу та скелетоні. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні 10 днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 13 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Лижні перегони Гонка з роздільним стартом, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Маттіс Деложес (Франція) Айнар Хедегарт (Норвегія)
Біатлон Спринт, чоловіки Кантен Фійон Майє (Франція) Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) Стурла Легрейд (Норвегія)
Сноубординг Сноубордкрос, жінки Джозі Бафф (Австралія) Єва Адамчикова (Чехія)  Мікела Мойолі (Італія) 
Ковзани 10000 м, чоловіки Методей Їлек (Чехія) Володимир Семирунний (Польща)  Йорріт Бергсма (Нідерланди)
Сноубординг Гафпайп, чоловіки Юто Тоцука (Японія)  Скотті Джеймс (Австралія) Рюсей Ямада (Японія)
Скелетон Чоловіки Метт Вестон (Велика Британія)  Аксель Юнгк (Німеччина) Крістофер Гротер (Німеччина)
Фігурне катання Одиночне катання, чоловіки Міхаїл Шайдоров (Казахстан) Юма Кагіяма (Японія) Шунь Сато (Японія)

Підсумки медальних дисциплін

У лижних перегонах Йоганнес Гесфлот Клебо видав чергове спортивне диво. У своїй найменш улюбленій дисципліні, роздільній гонці, він на останніх метрах зробив потужний спурт, забравши третє поспіль золото Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Завдяки цьому він зрівнявся за показником рекордної кількості перемог серед представників лижних перегонів, і претендує вийти на перше місце вже у наступній для себе гонці. Кардинально іншою була історія для його співвітчизника Айнара Хедегарта. Ексбіатлоніст спеціалізується на даній дисципліні і всю гонку йшов першим. Але на останніх метрах його не вистачило, що в підсумку відкинуло норвежця на третю позицію. Другим знову став француз Маттіс Деложес, якого вже можна назвати головним відкриттям цієї Олімпіади в лижних перегонах. 

У біатлоні французькі біатлоністи були головними дійовими особами спринтерської гонки, однак з різних причин. Один з них, Кантен Фійон Майє, став переможцем, виборовши четверте для себе золото Олімпіад у чотирьох різних дисциплінах. Інший, Емільян Жаклян, вийшов лідером після другої стрільби і йшов на свою першу особисту медаль. Проте останнє коло виявилося жахом для француза, якому катастрофічно не вистачило сил, і з першої позиції Жаклян опустився на четверту. Двома іншими призерами були норвежці Ветле Шостад Крістіансен та Стурла Легрейд. 

У сноубордингу змагання з бордкросу серед жінок були не менш захопливими. Усе почалося зі стадії чвертьфіналу, коли дві майбутні призерки Олімпіади, Джозі Бафф та Єва Адамчикова, вибили з боротьби лідерку Кубка світу Шарлотту Бенкс. У півфіналах відсіялися французькі сноубордистки, на яких були великі сподівання саме в цьому виді програми. Великий фінал завершився перемогою австралійки Джозі Бафф, сріблом Єви Адамчикової та бронзою чинної чемпіонки світу Мікели Мойолі. 

Ще однією дисципліною сноубордингу був гафпайп. Фінал майже повністю був складений з представників Азійсько-Тихоокеанського регіону. Саме вони і піднялися на п'єдестал: першу позицію здобув Юто Тоцука, другим став австралієць Скотті Джеймс, для якого це третя поспіль медаль Олімпіади, а третім був ще один японець Рюсей Ямада. 

У ковзанярському спорті 19-річна зірка чеського спорту Методей Їлек проводить блискучу для себе Олімпіаду. Після срібла на дистанції 5000 метрів на двічі довшій відстані він здобув золото зі значним відривом від своїх суперників. Ексросіянин Володимир Семирунний, якому Польща все ж надала громадянство, став другим, а третю позицію посів олімпійський чемпіон 2014 року Йорріт Бергсма. 

У скелетоні фінальна трійка сформувалася після перших двох заїздів. Метт Вестон, Аксель Юнгк і Крістофер Гротер були найкращими як першого, так і другого дня, що дозволило їм піднятися у згаданому порядку на п'єдестал. 

У фігурному катанні, яке закривало день, градус напруги був настільки великим, що підкосив більшість лідерів. В останніх двох розминках почали суттєво помилятися топові фігуристи, як-от Адам Сяо Хім Фа, Кевін Еймоз та інші. Цим вони відкрили шлях на п'єдестал казаху Міхаїлу Шайдорову, який добре пройшов свою довільну програму. Проте на цьому сенсації не завершилися, адже обидва лідери, Ілля Малінін та Юма Кагіяма, невдало виконали свої програми. Хоча японцеві на п'єдесталі таки вдалося втриматися, Малінін показав, що психологічно Олімпіада для нього виявилася провальною. Бог четверних у заключному прокаті дня втратив понад 50 балів на своїх помилках. Він двічі впав зі своїх стрибків, а три рази отримав так звані «метелики» – ситуацію, коли замість запланованого четверного стрибка виходив подвійний чи навіть одинарний. У підсумку Міхаїл Шайдоров, який тренується в Сочі, став олімпійським чемпіоном, а на третю позицію піднявся японець Шунь Сато, який втратив золоту медаль у команді через поразку Іллі Малініну в довільній програмі. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після сьомого дня Франція наближається до трійки найсильніших. У трійці найсильніших перебувають Норвегія, Італія та США. 

Нагадаємо, що у восьмий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

