Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі
фото: Reuters

Фінал змагань з бігейру відбудеться в понеділок, 16 лютого, о 20:30 за київським часом

Україна матиме своє представництво у фіналі олімпійських змагань із фристайлу (дисципліна бігейр). За результатами кваліфікаційних стрибків на Іграх-2026 українка Катерина Коцар увійшла до числа 12 найкращих спортсменок, посівши 11-те місце у підсумковому протоколі. Про це повідомляє «Главком».

Відбір проходив серед 27 учасниць, кожна з яких мала три спроби. До заліку йшла сума балів за два найкращі стрибки. Коцар продемонструвала складну програму: у першому та третьому раундах вона виконувала подвійні сальто з обертаннями, причому в останній спробі пішла на збільшення складності до 1260 градусів, проте припустилася падіння. Другий стрибок українки з обертанням через плече (місті-фліп) пройшов успішно. У підсумку саме результати перших двох спроб дозволили Катерині кваліфікуватися далі з показником 155.50 бала.

Лідером кваліфікації стала канадська спортсменка Меган Олдем, яка набрала 171.75 бала. Другу та третю сходинки посіли Ейлін Гу (Китай) та Матільда Гремо (Швейцарія) відповідно.

Вирішальна боротьба за олімпійські нагороди в бігейрі розпочнеться у понеділок, 16 лютого. Старт фіналу заплановано на 20:30 за київським часом.

Як відомо, 7 лютого 2026 року, 25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар виступила у кваліфікації слоупстайлу на Олімпіаді-2026. 

До слова, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

