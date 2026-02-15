Олімпіада 2026. Результати українців 14 лютого

Катерина Коцар оновила найкращий результат в історії України на Олімпіадах у фрискі, потрапивши до топ-12 у бігейрі

Синьо-жовті приємно потішили своїми виступами

14 лютого 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Блискуча кваліфікація Катерини Коцар

Українська фристайлістка Катерина Коцар продемонструвала один із найяскравіших виступів дня у кваліфікації з бігейру. В умовах високої конкуренції в цьому виді програми вона змогла зібратися та виконати дві технічно складні спроби, які судді оцінили достатньо високо для проходу до фіналу серед 12 найкращих спортсменок. Попри падіння під час третьої спроби, її попередні результати вже гарантували 11-ту позицію в протоколі кваліфікації. Це досягнення має історичне значення для України, адже вихід до фіналу в цій дисципліні на Олімпійських іграх є першим за всі роки участі в форумі.

Додаткових емоцій цьому дню додала особиста подія: одразу після завершення виступу Коцар прийняла пропозицію руки та серця від свого партнера.

Шокуюче досягнення Гандея

У чоловічому шорт-треку приємно здивував Олег Гандей, який зумів пробитися до фіналу B на дистанції 1500 метрів. У напруженій боротьбі він фінішував сьомим у своєму фіналі, що в підсумку забезпечило йому 16-те місце у загальному заліку.

Для українського шорт-треку це справді визначний результат. За статистикою, це другий найкращий виступ українців на зимових Олімпійських іграх та перший випадок виходу до фінальної стадії змагань на такому рівні. Хоча Гандей потрапляв до завалів під час чвертьфіналів та фіналу В, українець довів, що перебуває в гарній формі перед початком своєї коронної дисципліни 500 метрів.

Впевнений виступ Дмитра Шеп'юка

У гірськолижному гігантському слаломі Україну представляв Дмитро Шеп’юк, який провів два стабільні заїзди. У першій спробі він посів 43-тє місце, а у другій зумів дещо покращити позицію, завершивши змагання на 40-й сходинці. Цей результат продовжив серію фінішів для українця, який виступає в усіх особистих дисциплінах Олімпіади. Окрім того, виступ Шеп'юка став найкращим за 20 років для України. Цікавим є те, що на момент 26-го місця від Михайла Скрябіна на Олімпіаді 2006 нашому представнику в Мілані було менше одного року.

Скромний виступ у біатлоні

У жіночому спринті на 7,5 км українські біатлоністки не змогли втрутитися у боротьбу за високі позиції. Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 24-ю з ідеальною стрільбою. Олександра Меркушина завершила гонку на 42-й позиції, Христина Дмитренко – на 54-й, а Олена Городна – на 76-й.

Усі, окрім Городної, продовжать боротьбу в гонці переслідування. Вона стане важливою щодо потенційного потрапляння до масстарту, де наразі українки йдуть серед когорти запасних.

Невиправдані надії від стрибунів на лижах з трампліна

У стрибках з великого трампліна українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко намагалися пробитися до другої спроби, однак зупинилися на стадії першого раунду. Марусяк показав 42-й результат, тоді як Калініченко посів 45-те місце. Для проходу до фінального раунду необхідно було увійти до топ-30, що цього разу українцям не вдалося.

Попереду на синьо-жовтих чекає заключний вид програми – суперкоманда, яка закриє змагання у стрибках. Якщо українцям вдасться пристосуватися до трампліну, вони можуть поборотися за вісімку кращих команд світу.

Зняття з естафети у лижних гонках

У жіночій естафеті 4×7,5 км українську команду представляли Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль. Команда не змогла завершити гонку, адже відстала на одне коло від лідерів. Попри це, результатом було визнане 16-те місце, що є непоганим результатом.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 15 лютого українці змагатимуться у трьох дисциплінах.