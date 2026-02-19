Головна Спорт Новини
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу

Українці з США повертаються з повним комплектом нагород

Етапи Кубка світу з вільнолітаючих моделей проходили у місті Лост-Гіллс (США)

Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей. Про це повідомляє «Главком».

Змагання проходили з 6 по 16 лютого 2026 року у місті Лост-Гіллс (США) за участі 89 спортсменів з 15 країн, серед них 5 українців.

Нагороди здобули:

  • «Золото»: Юрій Грушковський (F1A).
  • «Срібло»: Артем Бабенко (F1C).
  • «Бронза»: Микола Коваленко (F1B).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

