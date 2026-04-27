Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

glavcom.ua
Премії миру ФІФА була заснована у 2025 році

Президентка Норвезької футбольної асоціації Лізі Клавенесс закликала Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) до скасування Премії миру, яка була заснована у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Клавенесс заявила, що ФІФА має залишатися політично нейтральною і не має ні повноважень, ні ресурсів для вручення такої премії.

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА, вона була вручена йому під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. ФІФА оголосила про заснування премії 5 листопада 2025 року.

Вона має вручатися щорічно людям, які непохитною відданістю справі та видатними вчинками допомогли об'єднати людей заради миру.

У грудні минулого року некомерційна організація FairSquare подала скаргу до комітету з етики ФІФА на президента організації Джанні Інфантіно через ймовірні порушення нейтралітету, а також закликала розслідувати обставини вручення Премії миру Дональду Трамп.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч
22 квiтня, 05:55
Денис Костишин є сином відомого українського тренера Руслана Костишина
Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
20 квiтня, 17:43
Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар
Михайло Гончар: Країни Перської затоки отримали бумеранг – розплачуються за свою всеїдність
18 квiтня, 21:35
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
16 квiтня, 22:50
Трамп зробив заяву про Іран
«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація». Трамп зробив гучну заяву
7 квiтня, 15:30
Крісло під Ерве Ренаром захиталося за лічені місяці до турніру
Черговий тренер учасника Чемпіонату світу 2026 опинився під ризиком звільнення
1 квiтня, 18:26
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
1 квiтня, 01:45
Букайо Сака (в центрі) не допоможе «Трьом левам»
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
29 березня, 14:29
Мірчі Луческу стало зле напередодні спарингу національної команди
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

Новини

Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Лондонський марафон став володарем унікального досягнення
Лондонський марафон став володарем унікального досягнення
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
