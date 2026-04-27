Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

Премії миру ФІФА була заснована у 2025 році

Президентка Норвезької футбольної асоціації Лізі Клавенесс закликала Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) до скасування Премії миру, яка була заснована у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Клавенесс заявила, що ФІФА має залишатися політично нейтральною і не має ні повноважень, ні ресурсів для вручення такої премії.

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА, вона була вручена йому під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. ФІФА оголосила про заснування премії 5 листопада 2025 року.

Вона має вручатися щорічно людям, які непохитною відданістю справі та видатними вчинками допомогли об'єднати людей заради миру.

У грудні минулого року некомерційна організація FairSquare подала скаргу до комітету з етики ФІФА на президента організації Джанні Інфантіно через ймовірні порушення нейтралітету, а також закликала розслідувати обставини вручення Премії миру Дональду Трамп.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

