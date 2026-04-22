Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 22 квітня 2026 року

В Одесі гриміли вибухи, окупанти вдарили по Запоріжжю, Сизрань в Росії опинилась під атакою дронів, Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню, у Пхеньяні міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев провів переговори з очільником громадської безпеки КНДР Пан Ду Собом.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 квітня:

Удар по Запоріжжю

Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

Атака на Одесу

Протягом ночі в Одесі та області неодноразово оголошувалась повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Окупаційні війська атакували регіон БпЛА, гриміли численні вибухи. Також у соцмережах повідомляється про влучання. Наразі влада не коментувала наслідки.

Вибухи в Сизрані

Безпілотники цієї ночі атакували Самарську область. Під атакою опинилося місто Сизрань, де розташований нафтопереробний завод. Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві палива та входить до складу ПАТ НК «Роснафта».

Трамп оголосив про продовження перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом, в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф подякував президенту Дональду Трампу за рішення продовжити режим припинення вогню між США та Іраном.  Очікується, що наступний раунд переговорів між США та Іраном може відбутися в Ісламабаді.

Теги: міністр Дональд Трамп завод місто влада радник переговори тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2026
Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч
Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua