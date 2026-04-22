Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 22 квітня 2026 року

В Одесі гриміли вибухи, окупанти вдарили по Запоріжжю, Сизрань в Росії опинилась під атакою дронів, Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню, у Пхеньяні міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев провів переговори з очільником громадської безпеки КНДР Пан Ду Собом.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 квітня:

Удар по Запоріжжю

Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

Атака на Одесу

Протягом ночі в Одесі та області неодноразово оголошувалась повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Окупаційні війська атакували регіон БпЛА, гриміли численні вибухи. Також у соцмережах повідомляється про влучання. Наразі влада не коментувала наслідки.

Вибухи в Сизрані

Безпілотники цієї ночі атакували Самарську область. Під атакою опинилося місто Сизрань, де розташований нафтопереробний завод. Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві палива та входить до складу ПАТ НК «Роснафта».

Трамп оголосив про продовження перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом, в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф подякував президенту Дональду Трампу за рішення продовжити режим припинення вогню між США та Іраном. Очікується, що наступний раунд переговорів між США та Іраном може відбутися в Ісламабаді.