«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація». Трамп зробив гучну заяву

Наталія Порощук
Трамп зробив заяву про Іран
Американський лідер сказав про один із найважливіших моментів в історії світу

Президент США Дональд Трамп зауважив, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине». Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове, хто знає? Ми дізнаємося про це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу», – написав Трамп.

Американський лідер додав: «47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Боже, благослови великий народ Ірану!».

Як повідомлялося, Пентагон розглядає можливість розширення переліку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть стати цілями для майбутніх ударів США. До нього можуть увійти, зокрема, об’єкти, що забезпечують паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військову інфраструктуру. Такий підхід може слугувати аргументом у разі звинувачень у завданні ударів по критично важливій інфраструктурі. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані вважатися воєнними злочинами. Він прокоментував можливість атак на критичну інфраструктуру Ірану, які можуть бути відповідно кваліфіковані.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку.

