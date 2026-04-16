Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що блокування Ормузької протоки позбавили Іран можливості вести бізнес

Президент Дональд Трамп високо оцінив блокаду США іранських портів, назвавши її «дивовижною» та заявивши, що вона фактично зупинила значну частину економічної діяльності Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Тож у нас справи йдуть дуже добре, що стосується всієї ситуації щодо Ірану. Блокада чудова. Вона тримається дуже міцно, дуже потужно. І я думаю, що ми досягаємо значного прогресу в цьому», – сказав Трамп.

Президент заявив, що ці зусилля позбавили Іран можливості вести бізнес, вказавши на те, що він назвав крахом його військового потенціалу.

«Це було, це утримувалося, і вони не ведуть жодного бізнесу», – сказав Трамп. «Вони не можуть вести жодного бізнесу через блокаду. Вони не мають військово-морського флоту, не мають військово-повітряних сил, не мають зенітного обладнання, у них нічого немає, все зникло».

Коментарі президента прозвучали на тлі того, як високопосадовці військових США сигналізують про готовність посилити правоохоронні органи .

«Жоден корабель не пройде повз наш флот», – додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення скрапленого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм.

Нагадаємо, що ВМС США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці, щоб запобігти зупинці нафтових перевезень. Частина мін уже може бути розміщена в протоці. Іран має тисячі таких пристроїв, і повністю знищити цей арсенал не вдалося навіть після попередніх операцій.

Читайте також

Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершенняа
Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон
14 квiтня, 16:08
Росія звинуватила Балтію у сприянні ударам України
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
6 квiтня, 21:15
Оцінка збитків триває
Удар по судну в Дубаї: виникла загроза розливу нафти
31 березня, 06:46
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
30 березня, 13:44
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
27 березня, 08:00
Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026
Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026
26 березня, 21:08
Тегеран заперечує сам факт перемов з Вашингтоном
МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США
23 березня, 15:06
Росіяни використовують дрон «Скат 450М» для глибокої розвідки
Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тис. (відео)
23 березня, 08:29
Росія підтягує війська на південному напрямку
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
19 березня, 17:59

Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
Німеччина готова відправити кораблі для розмінування Ормузької протоки
Німеччина готова відправити кораблі для розмінування Ормузької протоки
Справа інкасаторів: посол України пояснив, чому Угорщина не зможе просто «відкупитися» золотом
Справа інкасаторів: посол України пояснив, чому Угорщина не зможе просто «відкупитися» золотом
Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі
Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
