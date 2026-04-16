Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»

Дональд Трамп зауважив, що блокування Ормузької протоки позбавили Іран можливості вести бізнес

Президент Дональд Трамп високо оцінив блокаду США іранських портів, назвавши її «дивовижною» та заявивши, що вона фактично зупинила значну частину економічної діяльності Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Тож у нас справи йдуть дуже добре, що стосується всієї ситуації щодо Ірану. Блокада чудова. Вона тримається дуже міцно, дуже потужно. І я думаю, що ми досягаємо значного прогресу в цьому», – сказав Трамп.

Президент заявив, що ці зусилля позбавили Іран можливості вести бізнес, вказавши на те, що він назвав крахом його військового потенціалу.

«Це було, це утримувалося, і вони не ведуть жодного бізнесу», – сказав Трамп. «Вони не можуть вести жодного бізнесу через блокаду. Вони не мають військово-морського флоту, не мають військово-повітряних сил, не мають зенітного обладнання, у них нічого немає, все зникло».

Коментарі президента прозвучали на тлі того, як високопосадовці військових США сигналізують про готовність посилити правоохоронні органи .

«Жоден корабель не пройде повз наш флот», – додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення скрапленого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм.

Нагадаємо, що ВМС США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці, щоб запобігти зупинці нафтових перевезень. Частина мін уже може бути розміщена в протоці. Іран має тисячі таких пристроїв, і повністю знищити цей арсенал не вдалося навіть після попередніх операцій.