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    В Японії зловили олімпійця, який втік тиждень тому

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    Важкоатлет з Уганди поїде додому - В Японії зловили олімпійця, який втік тиждень тому
    Важкоатлет з Уганди поїде додому
    Фото з відкритих джерел

    Спортсмен не хотів повертатися додому і переховувався ввід поліції

    Важкоатлета з Уганди Джуліуса Секітолеко, який раніше втік після прибуття до Японії на Олімпіаду, знайшли в префектурі Міе. Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на власні джерела в поліції.

    Раніше повідомлялося, що 20-річний Секітолеко зник з розташування своєї команди в Японії і залишив записку, в якій повідомив, що не хоче повертатися в Уганду, бо життя там важке, і попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині. Зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього прийшли за тестом на коронавірус. Спортсмена не виявилося в номері готелю, де він проживав. Пізніше стало відомо, що він купив квиток на швидкісний поїзд у Японії.

    Раніше гімнаст з Ірландії перевірив антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео).

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    Теги: Олімпіада
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    В Японії зловили олімпійця, який втік тиждень тому