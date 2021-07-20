В Японії зловили олімпійця, який втік тиждень тому

Спортсмен не хотів повертатися додому і переховувався ввід поліції

Важкоатлета з Уганди Джуліуса Секітолеко, який раніше втік після прибуття до Японії на Олімпіаду, знайшли в префектурі Міе. Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на власні джерела в поліції.

Раніше повідомлялося, що 20-річний Секітолеко зник з розташування своєї команди в Японії і залишив записку, в якій повідомив, що не хоче повертатися в Уганду, бо життя там важке, і попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині. Зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього прийшли за тестом на коронавірус. Спортсмена не виявилося в номері готелю, де він проживав. Пізніше стало відомо, що він купив квиток на швидкісний поїзд у Японії.

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