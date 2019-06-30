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    Новозеландський екс-чемпіон нокаутував старого знайомого Кличків (відео)

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    Джозеф Паркер (зліва) Алекса Леапаї переміг. але не так легко. як очікувалося - Новозеландський екс-чемпіон нокаутував старого знайомого Кличків (відео)
    Джозеф Паркер (зліва) Алекса Леапаї переміг. але не так легко. як очікувалося
    Newshub

    Суддівське рішення зупинити бій виглядає суперчливо

    Колишній чемпіон світу, новозеландський супертяж Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) завдав на рингу Dunkin Donuts Center (Провіденс, штат Род-Айленд, США) дострокової поразки австралійському екс-претенденту Алексу Леапаї (32-8-4, 26 КО).

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    Підстаркуватий, 39-річний самоанський андердоґ кидався в атаки розмашистими і повільними наскоками, амплітудними і легко прочитуваними овергендами. Паркер легко цих наскоків уникав, перехоплював суперника, працював по корпусу, затискав біля канатів, запустив кілька непоганих аперкотів і хуків в обхід блоку.

    Єдине, чим запам'ятався Леапаї - справді видатним вмінням тримати удар. І сам Паркер, схоже, вирішив, що завалити ветерана не вийде: працював економно, в удари вкладався не часто, практично припинив затискати біля канатів і підгортати хвилями атак.

    Справа йшла до записок суддів, але в десятому раунді рефері прийняв досить суперечливе рішення зупинити бій.

    Нагадаємо, що в квітні 2014 року Леапаї побував у нокауті в бою з українцем Володимиром Кличком.

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    Джерело: vringe.com

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