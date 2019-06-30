Новозеландський екс-чемпіон нокаутував старого знайомого Кличків (відео)



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Джозеф Паркер (зліва) Алекса Леапаї переміг. але не так легко. як очікувалося Newshub

Суддівське рішення зупинити бій виглядає суперчливо

Колишній чемпіон світу, новозеландський супертяж Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) завдав на рингу Dunkin Donuts Center (Провіденс, штат Род-Айленд, США) дострокової поразки австралійському екс-претенденту Алексу Леапаї (32-8-4, 26 КО).

Підстаркуватий, 39-річний самоанський андердоґ кидався в атаки розмашистими і повільними наскоками, амплітудними і легко прочитуваними овергендами. Паркер легко цих наскоків уникав, перехоплював суперника, працював по корпусу, затискав біля канатів, запустив кілька непоганих аперкотів і хуків в обхід блоку.

Єдине, чим запам'ятався Леапаї - справді видатним вмінням тримати удар. І сам Паркер, схоже, вирішив, що завалити ветерана не вийде: працював економно, в удари вкладався не часто, практично припинив затискати біля канатів і підгортати хвилями атак.

Справа йшла до записок суддів, але в десятому раунді рефері прийняв досить суперечливе рішення зупинити бій.

Нагадаємо, що в квітні 2014 року Леапаї побував у нокауті в бою з українцем Володимиром Кличком.

Джерело: vringe.com