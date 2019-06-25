22-річний Ярослав Харциз став сьомим українським боксером в 1/4 фіналу Євроігор-2019



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Ярослав Харциз у кроці від медалі Європейських ігор Федерація боксу України

Ярослав ефектно перебоксував білоруського вірменина

22-річний харків’янин Ярослав Харциз, який представляє вагову категорію до 64 кг, став чвертьфіналістом ІІ Європейських ігор, які тривають у Мінську (Білорусь).

Щойно наш боксер перебоксував суперника з Білорусі Вазґена Сафарянца.

За підсумками бою перевагу Ярославу віддали всі п’ять суддів. Хоча початок поєдинку був явно за білорусом. Вирівняти ситуацію Харцизові вдалося до середини першого раунду, а в другому перевага українця була уже помітною. Сафарянц веде бій у зухвалій, провокативній манері, опустивши руки вниз. Втім, цьому показному нахабству бракує для підсилення відповідної майстерності. Сафарянц хоча й сам влучав у суперника, але пропускав ще більше, а тому вердикт суддів виглядає справедливим.

У чвертьфіналі Харциз зустрінеться зі срібним призером чемпіонату Європи-2017 у рідному для себе Харкові Люком Макормеком із Великобританії.

Загалом у чвертьфінал Європейських ігор вийшли відразу семеро українських бійців. Крім Харциза, то Микола Буценко (до 56 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг).

Сьогодні, 25 червня, о 19:00 у Мінську відбудеться один із найцікавіших поєдинків. У чвертьфіналі вагової категорії до 75 кг чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк зустрічатиметься зі зрадником України, уродженцем Сімферополя Глєбом Бакши, який представляє Росію.