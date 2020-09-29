Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу Першої ліги з футболу



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Попердня гра за участі «Кристала» та «Альянса» Світлина - ФК Кристал

Ще в одному українському футбольному клубі стався спалах вірусу

Матч Першої ліги України з футболу між МФК «Кристал» та «Альянсом» перенесено на невизначений термін.

Через виявлені випадки Covid-19 у складі МФК «Кристал», матч п’ятого туру між херсонським клубом та «Альянсом» перенесено на більш пізніший термін. Про нову дату гри ПФЛ повідомить у найближчий час.

Примітно, що гра була запланована на шосте жовтня.

У новому сезоні «Кристал» в чотирьох турах не добув жодного очка. «Альянс» із сімома очками йде на четвертій позиції чемпіонату Першої ліги.

Крім того відзначимо, «Кристал» залишив головний тренер команди Едуард Хавров.

Нагадаємо, що раніше був перенесений матч четвертого туру Першої ліги між «Миколаєвим» і «Волинню» через спалах у луцькому клубі.

Довідка: херсонський МФК «Кристал» заснований в 1961 році. З сезону 2006/2007 за сезон 2010/2011 (включно) в чемпіонатах України не брав участі. У 2011 році відновив виступи в чемпіонатах України серед професійних команд. У весняній частині сезону 2016/17 знявся зі змагань через фінансові проблеми. У минулому сезоні Другої ліги команда отримала право на підвищення.

Джерело: МФК Кристал