Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело
«Рух» в матчі УПЛ проти «Вереса»
фото: УПЛ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Рух» припиняє участь в чемпіонаті України

Львівський «Рух» має намір припинити свої виступи в чемпіонаті України, але не визначився, коли ухвалить таке рішення – до стикових матчів чи після. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Це останній сезон для першої команди «Руха» в дорослому футболі. Тепер все залежить від того, коли саме президент Григорій Козловський оголосить про своє рішення. Від цього залежить доля клубів і не тільки в УПЛ.

Якщо «Рух» зніметься до стикових матчів, то його місце посяде «Олександрія», яка йде на 15-й позиції в турнірній таблиці. Якщо «Рух» грає стикові і тільки після цього припинить свої виступи, тоді пріоритет матиме «Кудрівка» з 13-го місця.

Асоціація пильно стежить за подібними історіями, щоб уникнути домовленостей за лаштунками», – розповів журналіст Михайло Співаковський.

«Олександрія» достроково вилетіла з елітного дивізіону. Команда Володимира Шарана відстала на вісім очок від найближчого конкурента, однак зняття «Руху» може врятувати «містян» від прямого вильоту. Щоправда, «Олександрії» ще потрібно втриматись на 15-му місці. «Полтава», яка також вже оформила виліт з УПЛ, відстає від «містян» лише на одне очко і має шанси обійти команду Шарана.

Зазначимо, що до завершення чемпіонату залишилось два тури. «Олександрія» гратиме проти «Руху» і «Кривбасу», а «Полтава» – проти «Динамо» і «Епіцентру».

Нагадаємо, «Кудрівка» здолала львівський «Рух» (2:1) у 28-му турі української Прем'єр-ліги.

Теги: ФК Рух (Винники) ФК «Полтава» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» поїхали на виїзд із солідним гандикапом
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
16 квiтня, 11:26
Український клуб після розгрому в першому матчі мав право на ризик
«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі Реклама
16 квiтня, 21:50
Ентоні Гордон зацікавлений у переході на новий рівень
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
21 квiтня, 20:54
Червиченко: Все схоже на якийсь груповий кретинізм
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
23 квiтня, 16:56
Чеферін: Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі
Президент УЄФА заявив, що перестав розуміти деякі суддівські рішення
24 квiтня, 10:18
Вітчизняні гранди вже обмінялися перемогами в цьому сезоні
«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ Реклама
3 травня, 12:45
Ілля Забарний має шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
7 травня, 10:40
Сергій Кривцов: Мальдера сильно розбирається в тактиці, до кісточок розбирав гру суперників
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
7 травня, 12:27
Ферлан Менді втомився від постійних травм
Травмований оборонець «Реала» роздумує над завершенням кар'єри
7 травня, 18:59

Новини

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026
Амосов піднявся у топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом
Амосов піднявся у топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом
«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена
«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена
Скандальний боєць ММА з США збирається провести бій в окупованому Маріуполі
Скандальний боєць ММА з США збирається провести бій в окупованому Маріуполі
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua