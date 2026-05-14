«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело

«Рух» припиняє участь в чемпіонаті України

Львівський «Рух» має намір припинити свої виступи в чемпіонаті України, але не визначився, коли ухвалить таке рішення – до стикових матчів чи після. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Це останній сезон для першої команди «Руха» в дорослому футболі. Тепер все залежить від того, коли саме президент Григорій Козловський оголосить про своє рішення. Від цього залежить доля клубів і не тільки в УПЛ.

Якщо «Рух» зніметься до стикових матчів, то його місце посяде «Олександрія», яка йде на 15-й позиції в турнірній таблиці. Якщо «Рух» грає стикові і тільки після цього припинить свої виступи, тоді пріоритет матиме «Кудрівка» з 13-го місця.

Асоціація пильно стежить за подібними історіями, щоб уникнути домовленостей за лаштунками», – розповів журналіст Михайло Співаковський.

«Олександрія» достроково вилетіла з елітного дивізіону. Команда Володимира Шарана відстала на вісім очок від найближчого конкурента, однак зняття «Руху» може врятувати «містян» від прямого вильоту. Щоправда, «Олександрії» ще потрібно втриматись на 15-му місці. «Полтава», яка також вже оформила виліт з УПЛ, відстає від «містян» лише на одне очко і має шанси обійти команду Шарана.

Зазначимо, що до завершення чемпіонату залишилось два тури. «Олександрія» гратиме проти «Руху» і «Кривбасу», а «Полтава» – проти «Динамо» і «Епіцентру».

Нагадаємо, «Кудрівка» здолала львівський «Рух» (2:1) у 28-му турі української Прем'єр-ліги.