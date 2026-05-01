Туран задоволений грою «Шахтаря», попри поразку від «Крістал Пелас»

Арда Туран: Я повністю задоволений тим, як ми продемонстрували себе на полі

«Гірники» програли перший півфінальний матч Ліги конференцій – 1:3

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран прокоментував гру і результат першого матчу півфінального протистояння Ліги конференцій з лондонським «Крістал Пелас» (1:3). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MEGOGO.

Що сказав Туран

«Стосовно першого пропущеного голу. На моє переконання, це неповага казати, що хлопці якось недостатньо налаштувалися. В них було повністю налаштування – просто не пощастило в конкретно взятому епізоді. Стосовно того, як ми продемонстрували себе на полі, наш малюнок, те бачення гри, яке ми пропагуємо – я повністю задоволений.

Ми могли додати трішки ритму, аби швидше просувати м’яч та швидше знаходити партнерів у вільних просторах. Також десь трішки не допрацювали, власне, на тих контрвипадах, які й призвели до пропущених м’ячів. Однак, це також досвід, і сьогодні ми показали дуже велику надію на майбутнє», – розповів Туран.

Нагадаємо, матч-відповідь команди зіграють 7 травня на домашньому полі «Крістал Пелас». Початок – о 22:00 за Києвом.

До того, 3 травня, «Шахтар» у чемпіонаті України зіграє з київським «Динамо». Початок гри – о 18:00.

Нагадаємо, перший півфінал Ліги конференцій проти англійського «Крістал Пелас» став для «Шахтаря» 19-м матчем на міжнародній арені в поточному ігровому році, що зробило сезон 2025/26 найдовшим у єврокубковій історії клубу.