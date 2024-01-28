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Президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань
Чеферін вважає, що російські спортсмени не можуть виступити проти війни та влади у РФ через страх опинитися у в'язниці
фото з відкритих джерел

Очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України. В інтерв'ю The Guardian очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки, оскільки вони не можуть виступити проти війни та влади у РФ через страх опинитися у в'язниці.

«Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (Словенії – прим), але в Росії ти потрапляєш до в'язниці, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами.

Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для стосунків між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно», – сказав Чеферін.

Також президент УЄФА прокоментував майбутній товариський матч між збірними Сербії та Росії, який запланований на 21 березня в Москві.

До слова, Сербія стане першою футбольною європейською збірною, яка від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України зіграє з національною командою держави-агресорки.

«Це не під нашою юрисдикцією. Сербія також може грати проти вас, мене та інших у цій кімнаті. Юридично ми нічого не можемо зробити. У певному сенсі, чому це така вже проблема? В чому проблема, що молоді люди грають у футбол?

І нікого не цікавить цей матч: якби ви, англійці, не говорили про це, ніхто б про нього й не знав. Ми в Словенії навіть не знаємо, що вони грають, тому що людям байдуже до речей, на які часто звертає увагу англійська політика, а також основні ЗМІ.

Іноді нас бомбардують цим, і тоді я розмовляю з друзями зі всієї Європі. Вони кажуть: «Про що ви говорите?» Вони знають, що Росія відсторонена, і все. Тепер вони грають один товариський матч, і що з того?», – заявив Чеферін.

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА має бажання повернути Росію до змагань. 

Також стало відомо, що МОК вирішив, що робити з росіянами.

Нагадаємо, українські спортсмени закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії.

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Теги: росія війна політика Андрій Шевченко Сербія російські спортсмени президент

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