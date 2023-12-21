Суперліга представила головного конкурента єврокубків від УЄФА

Новий проєкт Суперліги вийшов одразу після оголошення рішення суду

Організатори футбольної Суперліги з компанії A22 Sports представили формат нового турніру, що стане прямим конкурентом для єврокубкових змагань УЄФА. Презентація проєкту відбулася на офіційному сайті.

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Після першого анонсу Суперліги у 2021 році турнір передбачав гарантовану участь 12 клубів-засновників. Через негативну реакцію футбольної спільноти дев'ять учасників відмовилися від участі в проєкті, у 2023-му до них доєднався й італійський «Ювентус».

УЄФА погрожувала учасникам Суперліги санкціями, як-от виключенням зі своїх єврокубкових змагань або забороною на участь футболістів у змаганнях національних збірних. Організатори звернулися до суду, що розглядав справу понад два роки.

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Врешті в четвер, 21 грудня, Суд Європейського Союзу встановив, що ФІФА та УЄФА порушували антимонопольні закони, погрожуючи санкціями клубам і гравцям Суперліги. Вердикт суду в A22 схарактеризували як «звільнення» футболу, оголосивши про «кінець монополії УЄФА» на проведення континентальних клубних змагань.

Новий проєкт Суперліги вийшов одразу після оголошення рішення суду. A22 Sports окреслили своє бачення майбутнього турніру, що зазнав значних змін після його першого анонсу у 2021 році.

Як функціонуватиме Суперліга в новому форматі?

Організатори запланували проведення змагань серед чоловічих та жіночих футбольних клубів. На чоловічий турнір Суперліга хоче заявити 64 команди, на жіночий – 32.

В основу Суперліги лягатиме принцип спортивних досягнень – це головна зміна у форматі турніру. Жоден з клубів не отримає гарантованої путівки на турнір, натомість ключовими у відборі стануть результати команд у національних чемпіонатах.

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Суперліга передбачатиме наявність кількох дивізіонів, можливість для команд підвищуватися в класі й вибувати з євротурніру відповідно до своїх результатів. До ієрархії чоловічого турніру ввійдуть три дивізіони, жіночого – два.

Які відмінності між чоловічим турніром Суперліги та жіночим

Чоловічий:

Змагання поділять на три дивізіони. Найсильніші команди гратимуть у «Зірковій» лізі, за якою розташуються «Золотий» та «Синій» дивізіони.

Найпрестижніші, «Зіркова» та «Золота» ліги складатимуться з 16 команд. Клуби поділять в межах дивізіону на дві вісімки, серед яких розігруватимуть місця в топ-4, а з ними – й путівки до чвертьфіналів.

Найбільше клубів зіграє в «Синій» лізі – 32, яких поділять на чотири групи з восьми колективів. З кожної вісімки до плей-оф вийдуть по два найсильніших суперники.

Чвертьфінали та півфінали складатимуться з двох ігор – вдома й на виїзді. Фінальний матч розіграють на нейтральному полі, а переможців визнають чемпіонами своїх ліг відповідно.

Фіналісти дивізіонів здобудуть підвищення в класі та замінять дві найслабші команди з вищих ліг . Із «Синьої» ліги щороку вибуватимуть 20 учасників, на місце яких команди відбиратимуться за результатами у національних чемпіонатах.

Жіночий:

Жіночий турнір матиме на один дивізіон менше за чоловічий. Команди змагатимуться в «Зірковому» та «Золотому» дивізіонах.

Обидва дивізіони складатимуться з 16 команд, поділених на групи з вісьмох клубів. Команди з топ-4 отримають путівки до плей-оф, що стартує зі стадії чвертьфіналу.

Фіналісти «Золотої» ліги замінятимуть у «Зірковому» дивізіоні дві найслабші команди сезону. Чотири команди вибуватимуть із «Золотого» дивізіону – їхні місця розподілять між незадіяними клубами, відповідно до їхніх результатів у національних змаганнях.

Які особливості Суперліги

Всі матчі організатори планують проводити посеред тижня. Це означатиме, що турнір безпосередньо конкуруватиме за увагу глядачів з Лігою чемпіонів, матчі якої граються у вівторок і середу. Також A22 обіцяє зробити безкоштовними трансляції всіх матчів Суперліги у прямому ефірі. Для цього організатори планують створити окремий стримінговий майданчик.

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Кожен з клубів Суперліги матиме щонайменше 14 міжнародних матчів у сезоні. У Лізі чемпіонів оновленого формату кожній команді гарантують не більше восьми матчів групового раунду.

Зокрема, всі команди Суперліги гратимуть з усіма суперниками вдома й на виїзді (крім фіналу – нейтральне поле). У новому форматі Ліги чемпіонів суперники в груповому раунді зіграють з обраними суперниками одного разу – або вдома, або на виїзді.

Як перевагу Суперліга наводить керування чемпіонатом його безпосередніми учасниками, на відміну від нинішніх єврокубків, де основні організаційні рішення залишаються за УЄФА.