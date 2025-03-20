Очільник НОК Гутцайт привітав Ковентрі з обранням на посаду президентки МОК

Гутцайт: Уся українська олімпійська спільнота чекає на плідну співпрацю і взаємну підтримку з боку МОК

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт привітав Кірсті Ковентрі з обранням на посаду президентки Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє «Главком».

У своєму вітанні Ковентрі Гутцайт також подякував Томасу Баху за багаторічну роботу на посту президента МОК.

«Вітаю новообраного президента Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Бажаю успіхів на новому етапі. Спільно з вами сподіваємось на подальший розвиток олімпійського руху та нові великі досягнення. Дякую Томасу Баху за його віддану багаторічну роботу на посту президента МОК. Це була велика честь працювати з вами. Вітаю Томаса Баха з обранням почесним довічним президентом МОК. Уся українська олімпійська спільнота чекає на плідну співпрацю і взаємну підтримку з боку Міжнародного олімпійського комітету на шляху до нових перемог», – зазначив Гутцайт.

Як повідомлялося, міжнародний олімпійський комітет обрав нового президента організації. За підсумками виборів новою очільницею МОК стала Кірсті Ковентрі.

Нову президентку обрали на сесії МОК. Ковентрі отримала понад 50% голосів у першому раунді.

На посаді президентки МОК Ковентрі замінить Томаса Баха, який очолював організацію з вересня 2013 року. У день обрання Ковентрі сесія Міжнародного олімпійського комітету проголосувала за затвердження швейцарського функціонера як почесного президента організації.

Ковентрі стала першою жінкою, що очолила Міжнародний олімпійський комітет. Загалом вона восьма президентка в історії МОК.

У боротьбі за посаду президентки МОК Ковентрі випередила шістьох кандидатів. Серед них – чинний президент міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Кое, а також Хуан Антоніо Самаранч-молодший – син колишнього очільника МОК Хуана Антоніо Самаранча.

Кірсті Ковентрі: що відомо про нову президентку МОК

41-річна зімбабвійська функціонерка, колишня плавчиня.

Як атлетка – 7-разова призерка Олімпійських ігор, 8-разова медалістка чемпіонатів світу.

З 2019 року – міністерка у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У 2023-му була переобрана на посаду на другий термін.

З 2012 року є членкинею Міжнародного олімпійського комітету. З 2023-го входить до Виконкому організації.

Новий керівник МОК обирається терміном на 8 років. Ковентрі замінить Томаса Баха на цій посаді 24 червня 2025 року.

Нагадаємо, у МОК відповіли на запитання Tribuna.com про фото очільника організації Томаса Баха з російською лижницею з нейтральним статусом Варварою Прохоровою, яка має звання прапорщика російської армії.

«З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись так само, як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Варвара Прохорова зустрілась з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

«Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром», – підписала своє фото з Бахом Прохорова.

На коментар з закликом «вирішити питання» з Томасом Варвара відповіла: «Так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали».