Очільник Міжнародної федерації гімнастики приїде у Москву, щоб поговорити про мир

Морінарі Ватанабе є кандидатом у президенти МОК

Ватанабе хоче у РФ поспілкуватися з російськими гімнастами

Очільник Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та кандидат у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Морінарі Ватанабе приїде до столиці країни-агресора Москви та проведе там прес-конференцію 10 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації гімнастики.

Раніше японець Ватанабе вже робив заяву, що він має намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

«З нагоди візиту до Москви робочої групи FIG «Гімнастика та мир» під керівництвом президента Морінарі Ватанабе у Новогірському центрі підготовки з художньої гімнастики відбудеться прес-конференція, на яку запрошуються усі ЗМІ у дистанційному режимі», – йдеться у заяві FIG.

Вибори президента МОК організації відбудуться у березні 2025 року на сесії організації у Греції. До списку кандидатів увійшли глава World Athletics британець Себастьян Коу, іспанець Хуан Антоніо Самаранч-молодший, представниця Зімбабве Кірсті Ковентрі, президент Міжнародної федерації лижного спорту швед Йохан Еліаш, президент Міжнародного союзу велосипедистів француз Давид Лапарт'ян, японець Морінарі Ватанабе та принц Йорданії Фейсал аль-Хусейн.

Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики визнала «нейтральною атлеткою» російську олімпійську чемпіонку Ангеліну Мельникову, яка неодноразово підтримувала війну.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на офіційному сайті оновила список спортсменів, які отримали нейтральний статус для виступів на міжнародних змаганнях.

У оновленому списку FIG представлені прізвища російських атлетів. Зокрема, нейтральний статус отримали Ангеліна Мельникова, Данієл Марінов, Марія Агафонова, Олена Глотова, Анна Калмикова, Злата Осокіна, Людмила шов, Кирило Прокоп'єв та Ілля Заїка.

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 7, 2025

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова).

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).