Одеса на грані: «Чорноморець» програв у Києві і близкий до вильоту в першу лігу



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Рятуючи себе, «Олімпік» може викинути з еліти клуб з великими традиціями UA-Футбол

«Моряки» не змогли перемогти у матчі, який важив для них вкрай багато

Одеський «Чорноморець» продовжує замикати таблицю української футбольної Прем'єр-ліги.

У 29-му турі одесити програли у Києві донецькому «Олімпіку», який теж веде боротьбу за виживання.

«Олімпік» (Донецьк) - «Чорноморець» (Одеса) - 2:1

Голи: 1:0 - Матар Діейє (17), 1:1 - Васілій Павлов (47). 2:1 - Вантух (49)

«Олімпік»: Кринський – Клименчук, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Вантух (Сондей, 79) – Олексій Гай - Ксьонз, Максим До Коуто, Політило (Рінар Валєєв, 87), Геннадій Пасіч - Матар Діейє (Максим Дегтярьов, 80). Тренер – Ігор Климовський

«Чорноморець»: Кожухар - Олександр Голиков, Рижук (к), Гліб Грачов (Хамелюк, 68), Норенков - Руслан Бабенко - Танчик, Євген Морозенко (Васілій Павлов, 46), Валерій Гошкодеря, Вільг'яльмссон (Дмитро Семенов, 71) – Володимир Коваль. Тренер – Ангел Червенков

Судді: Пасхал (Херсон) - Шудрик (Сімферополь), Чортоляс (Херсон)

Попередження: Володимир Коваль (90)

На 81-й хвилині попереджено, на 90+3-й хвилині вилучено (друге попередження) Норенкова

18 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. 319 глядачів

За три тури до фінішу чемпіонату «Чорноморець» продовжує замикати таблицю - 22 очки. В «Арсенала» - 25, у «Карпат» - 29. «Олімпік» посідає дев'яте місце, найнижче перед зоною вильоту. Донеччани мають 31-не очко.