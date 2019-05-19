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    Одеса на грані: «Чорноморець» програв у Києві і близкий до вильоту в першу лігу

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    Рятуючи себе, &laquo;Олімпік&raquo; може викинути з еліти клуб з великими традиціями&nbsp; - Одеса на грані: «Чорноморець» програв у Києві і близкий до вильоту в першу лігу
    Рятуючи себе, «Олімпік» може викинути з еліти клуб з великими традиціями 
    UA-Футбол

    «Моряки» не змогли перемогти у матчі, який важив для них вкрай багато

    Одеський «Чорноморець» продовжує замикати таблицю української футбольної Прем'єр-ліги.

    У 29-му турі одесити програли у Києві донецькому «Олімпіку», який теж веде боротьбу за виживання.

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    «Олімпік» (Донецьк) - «Чорноморець» (Одеса) - 2:1

    Голи: 1:0 - Матар Діейє (17), 1:1 - Васілій Павлов (47). 2:1 - Вантух (49)

    «Олімпік»: Кринський – Клименчук, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Вантух (Сондей, 79) – Олексій Гай - Ксьонз, Максим До Коуто, Політило (Рінар Валєєв, 87), Геннадій Пасіч - Матар Діейє (Максим Дегтярьов, 80). Тренер – Ігор Климовський

    «Чорноморець»: Кожухар - Олександр Голиков, Рижук (к), Гліб Грачов (Хамелюк, 68), Норенков - Руслан Бабенко - Танчик, Євген Морозенко (Васілій Павлов, 46), Валерій Гошкодеря, Вільг'яльмссон (Дмитро Семенов, 71) – Володимир Коваль. Тренер – Ангел Червенков

    Судді: Пасхал (Херсон) - Шудрик (Сімферополь), Чортоляс (Херсон)

    Попередження: Володимир Коваль (90)
    На 81-й хвилині попереджено, на 90+3-й хвилині вилучено (друге попередження) Норенкова

    18 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. 319 глядачів

    За три тури до фінішу чемпіонату «Чорноморець» продовжує замикати таблицю - 22 очки. В «Арсенала» - 25, у «Карпат» - 29. «Олімпік» посідає дев'яте місце, найнижче перед зоною вильоту. Донеччани мають 31-не очко.

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