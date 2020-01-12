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    Одеський Мессі встановив рекорд у баскетбольній Суперлізі

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    Брюс Мессі - Одеський Мессі встановив рекорд у баскетбольній Суперлізі
    Брюс Мессі
    ФБУ

    Американський захисник очолив рейтинги ефективності та результативності

    Американський захисник БК «Одеса» Брюс Мессі встановив новий рекорд у Суперлізі.

    У поєдинку регулярного чемпіонату проти «Харківських Соколів» (75:63) легіонер набрав 40 очок. 22 з них захисник набрав ще за першу половину матчу.

    Відтак Мессі очолив рейтинг ефективності в Суперлізі. Наразі цей показник у нього – 22 за поєдинок.

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    Також Мессі очолює рейтинг результативності гравців чемпіонату – 21,31 очка за матч.

    Наразі «Одеса» йде четвертою в регулярному чемпіонаті – 8 перемог у 16-ти поєдинках.

    Нагадаємо, у плей-оф виходять вісім команд з дев’яти за підсумками регулярного чемпіонату.

    баскетбол БК Одеса
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