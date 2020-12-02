Один із лідерів першої футбольної ліги України оголосив про саморозпуск

Власники «Гірника-Спорту» вирішили припинити існування клубу

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів припиняє своє існування.

Ще в останній день осені команда виграла в Івано-Франківську у «Прикарпаття» (2:1) і, здавалося, з хорошим настроєм відправляється у відпустку. Але по приїзду додому гравців і тренерів очікували шокуючі новини: керівництво повідомило про те, що команда припиняє існування, а всім футболістам надається статус вільних агентів.

Полтавський ГЗК, який опікувався клубом всі ці роки, відмовив у фінансуванні «Гірнику-Спорту». При цьому невідома реакція на те, що відбувається компанії Ferrexpo і особисто Костянтина Жеваго, в чию орбіту входить ГЗК.

«У мене просто немає слів, одні емоції, - прокоментував ситуацію Footboom тренер команди Ігор Жабченко. - Ну як же так? Ніщо, як то кажуть, не віщувало біди – і тут на тобі, як грім серед ясного неба: команди не буде, комбінат відмовляє в подальшому фінансуванні. Хлопцям вже видали документи на руки, розбіжаться хто куди. Дуже шкода... Навіть якщо уявити, що через місяць-другий ситуація зміниться, і зверху надійде вказівка в спішному порядку збирати гравців, команди, якою вона була, уже не буде. Ця команда була моїм дітищем, я в неї душу і всі сили вклав, кинув Київ, приїхав в Горішні Плавні. Я схуд за цей час на 15 кг! Скільки емоцій було віддано...

У нас забрали мрію, роботу, улюблену команду. Тільки тому, що комусь там, мабуть, щось не подобається. Може, їм не подобається Жабченко? Може, тому що я не граю в жодні контори? У мене інші принципи – життєві і професійні. Комбінат відмовив клубу у фінансуванні. Найсмішніше, що працює він прекрасно, як годинник. А команда йому не потрібна. Мені от цікаво, Костянтин Валентинович Жеваго взагалі в курсі того, що відбувається? Знає про те, що «Гірник-Спорт» напередодні свого 26-річчя знищений?»

Зауважимо, що після 16-ти турів «Гірник-Спорт» посідає четверте місце в першій лізі.