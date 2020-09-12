Перша ліга: розгром у Києві, вольова перемога у Волочиську і решта матчів другого туру



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Київська «Оболонь» розпочала сезон із розгромної перемоги над «Прикарпаттям» Світлина - Іван Вербицький

Наразі по дві перемоги не має жодна з команд

11 вересня в шести українських містах були зіграні поєдинки другого туру у футбольні першій лізі.

Найцікавіший поєдинок відбувся в Миколаєві, де місцевий клуб поступився 1:2 харківському «Металістові-1925».

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Кристал» (Херсон) – 4:2

Голи: 1:0 – Роман Гагун (33). 1:1 – Іван Гливий (51). 1:2 – Ігор Семенина (59). 2:2 – Сергій Семенюк (75). 3:2 – Роман Гагун (76). 4:2 – Руслан Черненко (88, з пенальті)

«Нива» (Тернопіль) – «Альянс» (Липова Долина) – 1:1

Голи: 0:1 – Костянтин Ярошенко (61, з пенальті). 1:1 – Семен Вовченко (87)

«Миколаїв» - «Металіст-1925» (Харків) – 1:2

Голи: 0:1 – Михайло Шершень (44). 1:1 – Богдан Кушніренко (65, з пенальті). 1:2 – Лукас Вентура (75, з пенальті)

«Оболонь» (Київ) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 4:1

Голи: 1:0 – Юрій Бровченко (50). 1:1 – Микола Сікач (52). 2:1 – Ігор Мединський (58). 3:1 – Василь Білий (73). 4:1 – Олексій Майданевич (86)

«ВПК-Агро» (Магдалинівка) – «Волинь» (Луцьк) – 1:1

Голи: 0:1 – Віктор Хомченко (25). 1:1 – Іван Будняк (51)

«Чорноморець» (Одеса) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:1

Голи: 0:1 – Єгор Твердохліб (80). 1:1 – Віктор Лиховидько (82)

Наразі після двох турів двох перемог не здобула жодна команда. Щоправда, «Оболонь» і «Агробізнес» зіграли лишень свої перші матчі в новому сезоні, а «Кремінь», який у першому турі переміг на виїзді «Волинь», гру другий поєдинок проведе сьогодні. Наразі лідирують, маючи в активі по чотири очки, «Альянс», «Чорноморець» і «Металіст-1925».

Завершиться другий тур сьогодні, 12 вересня. О 16:00 кременчуцький «Кремінь» приймає краматорський «Авангард», а житомирське «Полісся» у паралельному матчі зіграє в Києві з рівненським «Вересом».