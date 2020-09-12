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    Перша ліга: розгром у Києві, вольова перемога у Волочиську і решта матчів другого туру

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    Київська&nbsp;&laquo;Оболонь&raquo; розпочала сезон із розгромної перемоги над&nbsp;&laquo;Прикарпаттям&raquo;&nbsp; - Перша ліга: розгром у Києві, вольова перемога у Волочиську і решта матчів другого туру
    Київська «Оболонь» розпочала сезон із розгромної перемоги над «Прикарпаттям» 
    Світлина - Іван Вербицький

    Наразі по дві перемоги не має жодна з команд

    11 вересня в шести українських містах були зіграні поєдинки другого туру у футбольні першій лізі.

    Найцікавіший поєдинок відбувся в Миколаєві, де місцевий клуб поступився 1:2 харківському «Металістові-1925».

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Кристал» (Херсон) – 4:2

    Голи: 1:0 – Роман Гагун (33). 1:1 – Іван Гливий (51). 1:2 – Ігор Семенина (59). 2:2 – Сергій Семенюк (75). 3:2 – Роман Гагун (76). 4:2 – Руслан Черненко (88, з пенальті)

    «Нива» (Тернопіль) – «Альянс» (Липова Долина) – 1:1

    Голи: 0:1 – Костянтин Ярошенко (61, з пенальті). 1:1 – Семен Вовченко (87)

    «Миколаїв» - «Металіст-1925» (Харків) – 1:2

    Голи: 0:1 – Михайло Шершень (44). 1:1 – Богдан Кушніренко (65, з пенальті). 1:2 – Лукас Вентура (75, з пенальті)

    «Оболонь» (Київ) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 4:1

    Голи: 1:0 – Юрій Бровченко (50). 1:1 – Микола Сікач (52). 2:1 – Ігор Мединський (58). 3:1 – Василь Білий (73). 4:1 – Олексій Майданевич (86)

    «ВПК-Агро» (Магдалинівка) – «Волинь» (Луцьк) – 1:1

    Голи: 0:1 – Віктор Хомченко (25). 1:1 – Іван Будняк (51)

    «Чорноморець» (Одеса) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:1

    Голи: 0:1 – Єгор Твердохліб (80). 1:1 – Віктор Лиховидько (82)

    Наразі після двох турів двох перемог не здобула жодна команда. Щоправда, «Оболонь» і «Агробізнес» зіграли лишень свої перші матчі в новому сезоні, а «Кремінь», який у першому турі переміг на виїзді «Волинь», гру другий поєдинок проведе сьогодні. Наразі лідирують, маючи в активі по чотири очки, «Альянс», «Чорноморець» і «Металіст-1925».

    Завершиться другий тур сьогодні, 12 вересня. О 16:00 кременчуцький «Кремінь» приймає краматорський «Авангард», а житомирське «Полісся» у паралельному матчі зіграє в Києві з рівненським «Вересом».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Костянтин Ярошенко «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Ігор Мединський ФК «Альянс» (Липова Долина) Ігор Семенина ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Сергій Семенюк ФК «Кристал» (Херсон) Богдан Кушніренко Віктор Хомченко Лукас Вентура Іван Гливий Роман Гагун Семен Вовченко Михайло Шершень Юрій Бровченко Олексій Майданевич Микола Сікач Василь Білий Іван Будняк Єгор Твердохліб Віктор Лиховидько
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