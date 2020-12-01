Перша ліга: лідером на зимовий антракт пішла команда з Хмельниччини

У другому дивізіоні українського футболу зіграні останні в осінній частині сезону матчі

30 листопада, в останній день осені зіграні матчі останнього в першій частині сезоні, 16-го туру в першій футбольній лізі України. Команди відкрили друге коло, хоча за підсумками осені всі 16 запланованих матчів провели тільки тернопільська «Нива» і кременчуцький «Кремінь».

Інші команди пропустили через спалахи позитивних тестів на коронавірус по матчу, два чи навіть три. В таких умовах найліпше зорієнтувалися футболісти волочиського «Агробізнеса», які пішли на зимову перерву лідерами.

«Верес» (Рівне) – «Оболонь» (Київ) – 1:0

Гол: 1:0 – Віталій Тимофієнко (61)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Альянс» (Липова Долина) – 1:3

Голи: 0:1 – Микола Агапов (24). 1:1 – Микола Ляшенко (38). 1:2 – Сергій Загинайлов (81, з пенальті). 1:3 – Микола Агапов (86)

«Полісся» (Житомир) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:3

Голи: 0:1 – Богдан Семенець (20). 0:2 – Віталій Груша (30). 0:3 – Дмитро Юхимович (52). 1:3 – Ярослав Галенко (75, з пенальті)

«Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 1:2

Голи: 0:1 – Сергій Чеботаєв (53, автогол). 0:2 – Богдан Оринчак (55, з пенальті). 1:2 – Руслан Зубков (82)

«Нива» (Тернопіль) – «Металіст-1925» (Харків) – 1:2

Голи: 0:1 – Артем Холод (19). 1:1 – Максим Проців (21). 1:2 – Дерек Рібейро (61)

«Миколаїв» - «Кристал» (Херсон) – 6:0

Голи: 1:0 – Богдан Порох (13). 2:0 – Станіслав-Нурі Малиш (38, автогол). 3:0 – Богдан Кушніренко (67, з пенальті). 4:0 – Владислав Войцеховський (86). 5:0 – Владислав Войцеховський (87). 6:0 – Владислав Войцеховський (90)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:2

Голи: 0:1 – Юрій Батюшин (6). 0:2 – Єгор Твердохліб (34). 1:2 – Роман Барчук (49, з пенальті)

Лідером на зимову перерву пішов «Агробізнес» - 31 очко. На один пункт відстає «Верес». «Чорноморець» має 28 очок, «Гірник-Спорт» - 26, «Металіст-1925» і «Миколаїв» - по 25, «Волинь» - 24, «Оболонь» - 22. Вочевидь боротьбу за вихід у Прем’єр-лігу навесні поведуть саме ці вісім команд.

Замикають таблицю «Кристал» (4 очка) і краматорський «Авангард» (8). «Прикарпаття», яке знаходиться над «зоною вильоту», має 12 очок і у порівнянні з «Авангардом» гру в запасі.

Список бомбардирів очолює Руслан Черненко з «Агробізнеса» - 8 голів. Юрій Батюшин з «Гірника-Спорту» забив 7 м’ячів.

За попередніми розрахунками, поновитися чемпіонат у першій лізі має 12 березня. У цей день будуть зіграні три пропущені восени матчі.