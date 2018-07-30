Один із лідерів «Хіміка» переїхав у баскетбольний чемпіонат Швейцарії
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Деррік Колтер залишив українську першість
Розігруючий южненського «Хіміка» Деррік Колтер залишив українську команду.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на портал sportando.com.
Американський захисник продовжить кар’єру у чемпіонаті Швейцарії, де його новою командою буде «Женева», яка минулого сезону посіла друге місце у національній першості.
Колтер відіграв за «Хімік» один сезон, завоювавши з южненцями бронзу Суперліги та діставшись фіналу національного Кубку.
Середні показники американця у 37 матчах української національної першості склали 16 очок і п’ять передач за 32 хвилини на майданчику.
Нагадаємо, що Колтера визнали найкращим розігруючим за підсумками минулого сезону у Суперлізі.
А найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп».