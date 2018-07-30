Один із лідерів «Хіміка» переїхав у баскетбольний чемпіонат Швейцарії



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Деррік Колтер (справа). Фото ФБУ

Деррік Колтер залишив українську першість

Розігруючий южненського «Хіміка» Деррік Колтер залишив українську команду.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на портал sportando.com.

Американський захисник продовжить кар’єру у чемпіонаті Швейцарії, де його новою командою буде «Женева», яка минулого сезону посіла друге місце у національній першості.

Колтер відіграв за «Хімік» один сезон, завоювавши з южненцями бронзу Суперліги та діставшись фіналу національного Кубку.

Середні показники американця у 37 матчах української національної першості склали 16 очок і п’ять передач за 32 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що Колтера визнали найкращим розігруючим за підсумками минулого сезону у Суперлізі.

А найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп».