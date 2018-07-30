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    Один із лідерів «Хіміка» переїхав у баскетбольний чемпіонат Швейцарії

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    Деррік Колтер (справа). Фото ФБУ - Один із лідерів «Хіміка» переїхав у баскетбольний чемпіонат Швейцарії
    Деррік Колтер (справа). Фото ФБУ

    Деррік Колтер залишив українську першість

    Розігруючий южненського «Хіміка» Деррік Колтер залишив українську команду.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на портал sportando.com.

    Американський захисник продовжить кар’єру у чемпіонаті Швейцарії, де його новою командою буде «Женева», яка минулого сезону посіла друге місце у національній першості.

    Колтер відіграв за «Хімік» один сезон, завоювавши з южненцями бронзу Суперліги та діставшись фіналу національного Кубку.

    Середні показники американця у 37 матчах української національної першості склали 16 очок і п’ять передач за 32 хвилини на майданчику.

    Нагадаємо, що Колтера визнали найкращим розігруючим за підсумками минулого сезону у Суперлізі.

    А найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп».

    Швейцарія чемпіонат України баскетбол
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