Один з найсильніших граців Гаїті пройшов шлях від безхатченка до Чемпіонату світу

Історії Рікардо Аде позаздрять серіали з Netflix

Повернення збірної Гаїті на чемпіонат світу після 52-річної перерви стало однією з найзворушливіших історій Чемпіонату світу 2026. Попри поразку від Шотландії у стартовому матчі групи C, увагу футбольного світу привернув 36-річний захисник і віцекапітан команди Рікардо Аде, чий шлях до світової першості більше нагадує сюжет фільму. Про це повідомляє «Главком».

Життя на вулиці

Професійний шлях Рікардо Аде розпочинався в американському напівпрофесійному клубі «Балтимор», де залізобетонна дисципліна та фокус молодого захисника дивували керівництво. Проте у 2014 році захисник став жертвою зухвалого обману. Футбольний агент пообіцяв гравцю розкішний контракт у Таїланді та переконав його вирушити до Азії. На місці ж виявилося, що жодного клубу не існує, а «імпресаріо» зник, забравши всі заощадження гравця.

Опинившись у чужій країні без копійки в кишені, без знання мови та жодних зв'язків, Аде був змушений кілька місяців виживати на вулицях таїландських міст і просити милостиню в перехожих, аби просто назбирати грошей на зворотний квиток. Багато хто після такого зламався б, але Аде використав цей кошмар як головну життєву мотивацію. Повернувшись на батьківщину в клуб «Дон Боско», він продовжив працювати заради своєї дитячої мрії.

Крізь терни до Південної Америки

Прорив у кар'єрі захисника стався завдяки скаутам із Флориди, які помітили його на аматорському турнірі діаспори. Аде підписав контракт із «Маямі Юнайтед», а згодом зумів відчинити для себе двері латиноамериканського футболу через чилійський «Сантьяго Морнінг». Попри те, що європейські клуби боялися ризикувати дефіцитними легіонерськими квотами на гравця без досвіду за збірну, Рікардо своєю грою довів усім їхню неправоту.

Його кар'єра досягла піку в еквадорському гранді «ЛДУ Кіто». У 2025 році надійні оборонні дії гаїтянця дозволили скромному за мірками континенту клубу сенсаційно дійти до півфіналу Кубка Лібертадорес, зруйнувавши гегемонію бразильських та аргентинських команд.

Символ надії для Гаїті

Сьогодні Рікардо Аде – це справжній національний герой та прапороносець для своєї країни, яка наразі переживає глибоку політичну кризу та спалахи насильства, через що збірна навіть не могла проводити домашні кваліфікаційні матчі на рідному острові. Щоразу, коли захиснику стає важко, він згадує свого батька, який пішов із життя, коли футболісту було лише 17 років, але встиг прищепити синові пристрасть до футболу.

У суботньому матчі проти зіркової Шотландії 36-річний центрбек провів на полі всі 90 хвилин, продемонструвавши непогану гру: 60% виграних дуелей на полі, чотири перехоплення та точні дальні передачі, які починали атаки Гаїті. Попереду на Аде та його команду чекають надважкі випробування проти Бразилії з Вінісіусом Жуніором та Марокко з Ашрафом Хакімі.

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