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Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики
Наступним для Онофрійчук стане фінал у вправі з булавами, який також відбудеться сьогодні, 16 серпня

У фіналі вправи з обручем Онофрійчук набрала 30.7 бала та посіла перше місце

Таїсія Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу 2026 у вправі з обручем. Про це повідомляє «Главком».

Українка відібралася до трьох фіналів світової першості. В особистому багатоборстві Онофрійчук посіла четверте місце. 

У фіналі вправи з обручем Онофрійчук набрала 30.7 бала та посіла перше місце.

Чемпіонат світу 2026. Вправа з обручем

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30.7 бала
  2. Софія Раффаелі (Італія) – 30.5
  3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30.4

Сьогоднішня нагорода – перше золото Таїсії Онофрійчук на чемпіонатах світу. Також вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.

Наступним для Онофрійчук стане фінал у вправі з булавами, який також відбудеться сьогодні, 16 серпня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026

Онофрійчук посіла перше місце у своєму потоці – їй довелося чекати завершення наступного потоку, де виступали всі фаворитки. Уже під час перших програм втратили бали олімпійська чемпіонка 2024 Дар'я Варфоломеєв та болгарка Стіляна Ніколова. Але в другому потоці всі лідерки показали потужні виступи, за винятком провальної вправи з м'ячем від росіянки Софії Ільтєрякової, яка припустилася втрати за килим і отримала провальні 25,1 бала. 

У третій ротації жодна з лідерок особливо не помилилася, тому четверта стала вирішальною. У ній усі три головні фаворитки, Дар'я Варфоломеєв, Стіляна Ніколова та Софія Рафаеллі, виступили без помилок і обійшли Таїсію Онофрійчук. Через це українка не взяла медаль у багаторборстві, ставши четвертою. До того ж, призерки Чемпіонату світу 2026 принесли своїм країнам перші олімпійські ліцензії. 

Теги: спорт художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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