Онофрійчук стала мультимедалісткою Чемпіонату світу 2026

Онофрійчук здобула ще одну нагороду для збірної України – «срібло» у вправі із булавами

Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль Чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправі з булавами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики у німецькому Франкфурті-на-Майні Таїсія Онофрійчук здобула ще одну нагороду для збірної України – «срібло» у вправі із булавами.

За свій виступ українка отримала 30.05 бала, поступившись переможниці Стіліяні Ніколовій із Болгарії (30.150) лише 0.1 бала.

Це вже друга медаль Таїсії на цій світовій першості 2026 року. Раніше вона виборола «золото» у фіналі з обручем.

Загалом на рівні чемпіонатів світу українка здобула вже чотири нагороди

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026.

Онофрійчук посіла перше місце у своєму потоці – їй довелося чекати завершення наступного потоку, де виступали всі фаворитки. Уже під час перших програм втратили бали олімпійська чемпіонка 2024 Дар'я Варфоломеєв та болгарка Стіляна Ніколова. Але в другому потоці всі лідерки показали потужні виступи, за винятком провальної вправи з м'ячем від росіянки Софії Ільтєрякової, яка припустилася втрати за килим і отримала провальні 25,1 бала.

У третій ротації жодна з лідерок особливо не помилилася, тому четверта стала вирішальною. У ній усі три головні фаворитки, Дар'я Варфоломеєв, Стіляна Ніколова та Софія Рафаеллі, виступили без помилок і обійшли Таїсію Онофрійчук. Через це українка не взяла медаль у багаторборстві, ставши четвертою. До того ж, призерки Чемпіонату світу 2026 принесли своїм країнам перші олімпійські ліцензії.