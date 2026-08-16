«Динамо» перемогло «Колос» у третьому турі УПЛ

Кияни у другому таймі знайшли вирішальний момент силами Бражка

Київське «Динамо» провело непростий домашній поєдинок проти ковалівського «Колоса», де все ж здобуло перемогу з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Першими рахунок у матчі відкрили кияни на 20-й хвилині. Тоді Матвій Пономаренко вдало зіграв у штрафному майданчику після передачі з лівого флангу та головою спрямував м'яч у кут воріт. Але «Колос» відповів майже миттєво. Вже за хвилину Демченко отримав можливість для удару здалеку й точно пробив у ближній кут (1:1).

До перерви команди ще мали нагоди змінити рахунок. Найкращий момент виник у Пономаренка, який вийшов сам на сам із Пахолюком, але воротар «Колоса» виграв цю дуель.

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Після перерви гості активніше розпочали другий тайм і певний час контролювали перебіг зустрічі. Проте «Динамо» поступово повернуло собі перевагу, а тренерський штаб освіжив склад. На поле вийшли Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський, які додали киянам досвіду в атакувальних діях. Саме після появи Ярмоленка господарі створили одну з небезпечних атак, адже ветеран знайшов передачею Герреро, але удар пройшов повз ворота.

Розв'язка матчу настала на 73-й хвилині. Володимир Бражко отримав м'яч біля лінії штрафного майданчика та технічно пробив у кут. Пахолюк цього разу не зміг виручити свою команду, і рахунок став 2:1.

Наприкінці зустрічі «Колос» намагався знайти можливість для відповіді, зокрема претендував на пенальті після падіння Кане у штрафному. Однак арбітр Андрій Коваленко продовжив гру, і «Динамо» довело матч до фінального свистка та здобуло три очки.

УПЛ 2026/2027. Третій тур

«Динамо» – «Колос» 2:1 (1:1)

Голи: Пономаренко (19), Бражко (73) – Демченко (21)

Нагадаємо, що рішення щодо посади головного тренера «Динамо» будуть ухвалюватися на наступному тижні.