«Арсенал» розгромив «Манчестер Сіті» та здобув Суперкубок Англії 2026

«Арсенал» забив «Манчестер Сіті» три голи у першому таймі гри

«Арсенал» упевнено переміг «Манчестер Сіті» у грі за Суперкубок Англії 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Лондонці відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі. Рікардо Калафіорі вивів «Арсенал» уперед. На 28-й хвилині Кай Гаверц подвоїв перевагу команди.

На старті другого тайму «каноніри» забили втретє – відзначився Мартін Едегор.

Після цього «Манчестер Сіті» більше контролював м'яч, однак оборона «Арсенала» не дозволила супернику відзначитися.

Суперкубок Англії

Арсенал – Манчестер Сіті 3:0 (2:0)

Голи: Калафіорі, 1, Гаверц, 28, Едегор, 48.

Для «Арсенала» цей трофей став 18-м Суперкубком Англії в історії.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.