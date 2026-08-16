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Колишній віцепрезидент ФІФА потрапив до бази «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Колишній віцепрезидент ФІФА потрапив до бази «Миротворця»
Колосков (перший ряд, четвертий праворуч) був учасником пропагандистської акції

Автори «Миротворця» зазначають, що Колосков є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Колишній віцепрезидент ФІФА та почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

12 червня 2026 року В'ячеслав Колосков взяв участь у проведенні пропагандистського футбольного турніру «Своих не бросаем» на підтримку російської військової агресії проти України.

У заході брали участь так звані «збірні» «ДНР», «ЛНР» та «Республіки Крим». Почесними гостями турніру були російські військові злочинці, учасники російської військової агресії проти України.

Автори «Миротворця» зазначають, що Колосков є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

В'ячеслав Колосков народився 15 червня 1941 у Москві.

Був президентом Російського футбольного союзу (1992–2005 роки), віцепрезидентом ФІФА (1980-1996 роки), є почесним президентом Російського Футбольного Союзу.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда

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