Один з найкращих захисників світу перейде у «Манчестер Юнайтед»



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Жозе Моурінью та Рафаель Варан Фото взяте з сайту ua-football.com

Рафаель Варан може возз'єднатися з Жозе Моурінью у Манчестері

Захисник мадридського «Реала» Рафаель Варан після закінчення поточного сезону може перебратися у чемпіонат Англії.



За даними Evening Standard, в послугах 25-річного француза зацікавлений «Манчестер Юнайтед», який готовий розщедритися на покупку ключового захисника «королівського клубу». Про це повідомляє Footballtransfer.



Джерело стверджує про те, що «МЮ» спробує організувати угоду не раніше літа 2019 року.



Нагадаємо, що у поточному сезоні Варан провів за «Реал» 10 матчів у Примері, в яких результативними діями не відзначився.



