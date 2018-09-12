Один з основних захисників «Гоффенгайма» пропустить матч із «Шахтарем»
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Касім Нуху. Фото: ФК Гоффенгайм
Німецький клуб поніс втрати перед першим матчем у Лізі чемпіонів
У захисника «Гоффенгайма» Касіма Нуху був виявлений розрив зовнішньої зв'язки на правій щиколотці.
У зв'язку з цим, Нуху не зможе взяти участь в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».
Нуху отримав травму в матчі проти «Фрайбурга» (3:1).
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» відбудеться в Харкові 19 вересня.
Раніше повідомлялося, що кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».
Також стало відомо, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.
Джерело: Tribuna.com