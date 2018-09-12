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    Один з основних захисників «Гоффенгайма» пропустить матч із «Шахтарем»

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    Касім Нуху. Фото: ФК Гоффенгайм - Один з основних захисників «Гоффенгайма» пропустить матч із «Шахтарем»
    Касім Нуху. Фото: ФК Гоффенгайм

    Німецький клуб поніс втрати перед першим матчем у Лізі чемпіонів

    У захисника «Гоффенгайма» Касіма Нуху був виявлений розрив зовнішньої зв'язки на правій щиколотці.

    У зв'язку з цим, Нуху не зможе взяти участь в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

    Нуху отримав травму в матчі проти «Фрайбурга» (3:1).

    Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» відбудеться в Харкові 19 вересня.

    Раніше повідомлялося, що кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».

    Також стало відомо, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.

    Джерело: Tribuna.com

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