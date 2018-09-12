Один з основних захисників «Гоффенгайма» пропустить матч із «Шахтарем»



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Касім Нуху. Фото: ФК Гоффенгайм

Німецький клуб поніс втрати перед першим матчем у Лізі чемпіонів

У захисника «Гоффенгайма» Касіма Нуху був виявлений розрив зовнішньої зв'язки на правій щиколотці.

У зв'язку з цим, Нуху не зможе взяти участь в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

Нуху отримав травму в матчі проти «Фрайбурга» (3:1).

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» відбудеться в Харкові 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».

Також стало відомо, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.

Джерело: Tribuna.com