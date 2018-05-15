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    Один з тренерів вирішив залишити «Верес» після скандалу з отруєнням

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    Володимир Гоменюк. Фото НК &laquo;Верес&raquo;
    Володимир Гоменюк. Фото НК «Верес»

    Володимир Гоменюк збирається вчитися

    Один з тренерів «Вереса» Володимир Гоменюк залишає рівненський клуб.

    Про це стало відомо після поєдинку чемпіонату України з донецьким «Шахтарем» (0:1).

    Основна причина – сімейні обставини.

    Але сам Гоменюк зізнається, що на це рішення вплинула скандальна ситуація з отруєнням футболістів, яка передувала матчу у Харкові.

    Екс-футболіст збірної України був у штабі «Вереса» з лютого та навіть міг очолити команду після відходу Юрія Свіркова.

    «Коли вирішив про відхід? Під час усіх цих подій», - сказав Гоменюк у коментарі телевізійній передачі «Футбол NEWS».

    «Подальші плани? Далі буду вчитися на дипломи A + B, розвиватися», - передає його слова Террикон.

    Нагадаємо, Прем’єр-ліга зобов’язала «Верес» грати проти «Шахтаря», незважаючи на отруєння футболістів.

    Тому рівненський клуб був змушений у терміновому порядку летіти до Харкова, хоча просив перенести гру.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ отруєння Прем'єр Ліга ФК Верес тренер
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