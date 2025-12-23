Юран-молодший народився у Дюссельдорфі (Німеччина), а його останнім клубом у кар'єрі був турецький «Серікспор»

Артем Юран: Я нічого не робив для зміни громадянства

Артем Юран, син ексгравця київського «Динамо» Сергія Юрана, прокоментував російським пропагандистам чутки про зміну спортивного громадянства. Про це повідомляє Главком

Раніше з'явилася інформація, щодо зміни громадянства Юраном-молодшим у системі футболістів ФІФА (з російського на португальське).

«Я змінив громадянство на португальське? Вперше чую цю інформацію. Я нічого не робив для зміни громадянства», – сказав Артем Юран у розмові з пропагандистами.

Юран-молодший народився у Дюссельдорфі (Німеччина), а його останнім клубом у кар'єрі був турецький «Серікспор», де головним тренером працював його батько.

Сергій Юран народився в Луганську. Там він почав грати на професійному рівні у місцевій «Зорі».

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР. У 1991 році він покинув «Динамо» і поїхав до Португалії.

Нещодавно Юран скаржився на «українських нациків». Також скандальний ексгравець киян стверджував, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.