European Athletics оголосила, де пройде Чемпіонат Європи 2028 з легкої атлетики

glavcom.ua
Континентальну першість з легкої атлетики в олімпійський рік прийме одна з найуспішніших європейських країн
В українських вболівальників «королеви спорту» є гарні шанси потрапити на турнір

Рада Європейської легкоатлетики на засіданні в Бірмінгемі офіційно оголосила, що Чемпіонат Європи 2028 року вперше в історії пройде на території Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на European Athletics. 

Яке місто прийме європейську першість?

Господарем змагань обрано Сілезію, а головною ареною стане Сілезький стадіон у Хожуві. Турнір заплановано на 3-8 червня 2028 року, рівно за місяць до старту Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Це буде лише четвертий випадок в історії, коли континентальна першість відбудеться в один рік із Олімпіадою, що зробить її одним з останніх етапів кваліфікації на форум та перевірки сил для найкращих атлетів планети.

Польща протягом останнього десятиліття зарекомендувала себе як один із провідних організаторів легкоатлетичних подій, успішно провівши командні Чемпіонати Європи, Чемпіонат світу з естафет та щорічний Меморіал Каміли Сколімовської у межах Діамантової ліги. Проте саме право приймати літній Чемпіонат Європи президент Польської асоціації легкої атлетики Себастьян Хмара назвав історичним моментом. Сілезький стадіон, який має статус національного легкоатлетичного об’єкта, готовий забезпечити найвищі стандарти організації та зібрати повні трибуни палких уболівальників.

Чому обрали Польщу?

Вибір Польщі виглядає цілком закономірним і з погляду спортивних досягнень: країна посідає шосте місце в загальному заліку за всю історію чемпіонатів Європи, маючи 185 медалей, 59 із яких – золоті. Очікується, що саме вдома поляки зможуть подолати рубіж у 200 нагород. Президент Європейської легкоатлетики Добромир Карамарінов підкреслив, що Сілезія-2028 дозволить зазирнути в майбутнє спорту, адже досвід попередніх років показує прямий зв’язок між успіхом на Євро та олімпійським тріумфом: вісім чемпіонів Європи 2024 року в Римі вже за кілька тижнів здобули золото на Олімпіаді в Парижі. Наступний же чемпіонат Європи, що передуватиме польському, прийматиме Бірмінгем у серпні 2026 року.

Нагадаємо, що Світова легка атлетика з 2030 року впровадить окремий турнір для легендарної дистанції

