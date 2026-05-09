Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь
Біля ТЦК зібралося близько 30 людей, які почали виламувати двері
фото: скріншот із відео

Під час сутички пролунали щонайменше чотири постріли

У Міжгір'ї на Закарпатті під час спроби натовпу прорватися до територіального центру комплектування пролунали постріли. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, інцидент розгорівся після мобілізації місцевого представника ромської громади.

Біля другого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що в Міжгір’ї, зібралося близько 30 людей, які почали виламувати двері та намагалися прорватися всередину.

Під час сутички пролунали щонайменше чотири постріли: більшість зі стартового пістолета та один – із автомата Калашникова. За даними джерел журналіста серед працівників ТЦК та очевидців, постріл з автомата був здійснений холостим набоєм. Такі набої зазвичай використовують під час поховань загиблих військових.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.

Читайте також:

Теги: Закарпаття військові стрілянина конфлікт ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
11 квiтня, 21:34
Стан знаменитості був настільки емоційним, що її довелося заспокоювати матері
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
18 квiтня, 15:15
СЗЧ належить до найпоширеніших порушень у війську
Названо найпоширеніші правопорушення серед військових
19 квiтня, 12:08
Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору
Відпочинок біля озера завершився трагедією. На Закарпатті дівчина загинула від ураження струмом
19 квiтня, 19:59
Режисер Ігор Малахов загинув на фронті 29 грудня 2023 року
На війні загинув відомий український режисер
20 квiтня, 09:56
Затримання в Одесі
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
21 квiтня, 15:22
Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
2 травня, 04:39
За час перебування в полоні Летунов втратив палець на нозі через гангрену та пересувається на милицях
Боєць ЗСУ два тижні прожив у бліндажі з росіянином і дивом уцілів – The Guardian
3 травня, 16:37
Зеленський: Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії
6 травня, 10:02

Події в Україні

На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь
На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь
На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку
На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився
У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua