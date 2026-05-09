На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь

У Міжгір'ї на Закарпатті під час спроби натовпу прорватися до територіального центру комплектування пролунали постріли. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, інцидент розгорівся після мобілізації місцевого представника ромської громади.

Біля другого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що в Міжгір’ї, зібралося близько 30 людей, які почали виламувати двері та намагалися прорватися всередину.

Під час сутички пролунали щонайменше чотири постріли: більшість зі стартового пістолета та один – із автомата Калашникова. За даними джерел журналіста серед працівників ТЦК та очевидців, постріл з автомата був здійснений холостим набоєм. Такі набої зазвичай використовують під час поховань загиблих військових.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.