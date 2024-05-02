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Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду
Плотницький пояснив своє рішення не грати за збірну важким сезоном в італійському чемпіонаті
фото: CEV

Волейболістам, які не прибудуть у національну команду, загрожують санкції

Щонайменше шість волейболістів відмовилися їхати до табору збірної України. Про це інформує Суспільне Спорт.

Серед них капітан національної команди Олег Плотницький та Василь Тупчій. Плотницький пояснив своє рішення важким сезоном в італійському чемпіонаті, після якого йому потрібен перепочинок.

«Я туди [у збірну України] не приїду. І в команді, і в керівництві це знають. На цей час, мені здається, що краще зробити паузу. Тим більше якщо цього року є можливість – ми граємо тільки Золоту Євролігу. На чемпіонат Європи ми кваліфікувалися, на чемпіонат світу теж. Якщо все буде добре, то буде Кубок претендентів. Що ще треба? До Олімпіади наступної чотири роки. На цю ніяк не потрапляємо. Хлопці мають право відпочити. І це гарна можливість перевірити молодих», – заявив Плотницький.

Також до команди не доєднаються 4 гравці чемпіона української Суперліги «Прометея». Це Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко, Горден Брова і Віталій Щитков. Зазначається, що вони надали довідки від одного і того ж лікаря, що у них ушкодження.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що волейболістам, які не прибудуть у національну команду, загрожують санкції. Це можуть бути дискваліфікації для представників чемпіонату України та заборона на трансфер для легіонерів.

У 2024 році Україна виступатиме у Золотій Євролізі, успішні виступи у якій (вихід до фіналу) можуть дозволити їй кваліфікуватися до Кубка претендентів і поборотися за місце у Лізі націй.

Теги: волейбол Ян Єрещенко Олег Плотницький Михайло Мельник Дмитро Терьоменко санкції Горден Брова

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